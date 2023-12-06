Моделі Slingshot від Polaris отримали деякі оновлення для 2024 модельного року, в черговий раз заінтригувавши прихильників такого транспорту.

І хоча революційних трансформацій не спостерігається, усі оновлення роблять таку техніку зручнішою та комфортнішою в користуванні. Як і раніше, моделі Slingshot 2024 року будуть комплектуватися 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 203 к.с. при 8250 об/хв і 195 Нм крутного моменту при 6500 об/хв.

Мотор доповнює п'ятиступенева механічна чи автоматична коробка передач. Вибір формується покупцем при оформленні замовлення. У такі силовій комплектації триколісний транспортний засіб може розганятися до 96 км/год за 4,9 секунди.

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Оновлення починаються з екстер’єру. Slingshot тепер пропонується в кількох нових кольорах (Radar Blue Fade, Gold Rush і Purple Lightning), а варіанти SL і SLR можна буде взяти ще й зі спеціальними графічними пакетами. При цьому SL тепер стандартно поставляється з оновленими колісними дисками кольору Midnight Charcoal Metallic.

Polaris включив у триколісний мотомобіль нову 200-ватну аудіосистему Rockford Fosgate, яка включає твітери для посилення звуку вітрового дефлектора Slingshot. Покупці також можуть замовити модель 2024 року зі спеціальним брезентовим верхом, доступним у чорному, сірому та червоному кольорах. Також пропонується пара задніх панелей з димчастого полікарбонату, інші аксесуари: вентильований спортивний капот, змінена передня решітка, а також сидіння з підігрівом і вентиляцією.

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З-поміж оновлень 2024 року можна побачити повторне введення версії Roush Edition. Ця модель знаходиться на вершині цінового діапазону, починаючи з 38 149 доларів США за ручну коробку передач і 40 299 доларів США за автоматичну. Там додано гальма Brembo, накладки на педалі Sparco, спеціальне кермо, графічний пакет Roush, затемнені значки, нову ручку перемикання передач для моделей з механікою.

Цінник на оновлений асортимент Slingshot починається від 21 999 доларів США в ручному режимі і 23 849 доларів США в автоматичному режимі для початкового рівня S. Вартість для SL зростає до 28 149 / 29 999 доларів США відповідно в ручному та автоматичному режимах.

Модель SLR йде за 31 149 / 32 999 доларів США в ручному й автоматичному режимах та 34 799 / 36 949 доларів з механічною та з автоматичною коробкою для R.