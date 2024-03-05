В різних сегментах українського авторинку конкурують різні автомобілі. Боротьба точиться між Tesla, Nissan та Volkswagen. "Китайці" потроху наздоганяють.

Динаміка ринку електричних авто

У лютому українці придбали 6,1 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 166,2% більше, ніж було у лютому минулого 2023 року, та на 10% більше, ніж було у січні-2024, свтерджують у Інституті досліджень авторинку.

Після перебування цього сегмента впродовж кількох місяців на «статистичному плато», яке на початку року змінилося помітним «просіданням», найсвіжіші підсумки торгів показують повернення обсягів продажів.



Динаміка ринку електромобілів в Україні, лютий-2023 — лютий-2024

Як виглядає ринок електромобілів в Україні?

Переважають тут імпортовані вживаними електрокари, частка таких склала 53,6%, а кількість перших реєстрацій — 3282 шт.

На внутрішньому ринку уклали 1829 угод купівлі-продажу щодо електромобілів, що складає частку у розмірі 29,9%.

Новими куплено 16,5% електричних машин (1009 шт.), І це вперше, коли вдалося саме для сектора нових перейти рубіж у тисячу одиниць за місяць (який ще й найкоротший у році), та встановити черговий історичний кількісний максимум для нових електрокарів.

Серед загальної кількості електричних авто у лютому 99,4% були легковими, вантажними — 0,6% (34 шт.).

Станом на початок 2024 року, за підрахунками Інституту досліджень авторинку, загальний парк автомобільної техніки з електричними двигунами складає 93 936 шт., зареєстрованих в Україні (за винятком знятих з обліку у зв’язку з вибракуванням та вивезенням за кордон): 91 659 легкових, 2 272 вантажних та 5 автобусів. Динаміка говорить про те, що прихильники електромобілізації через 2 місяці святкуватимуть першу сотню тисяч електромобілів в українському автопарку.

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Електромобілі — внутрішній ринок

Лідерами на українському внутрішньому ринку електромобілів є три марки. Найпотужніша конкуренція розгортається між Nissan, якому вдається утримувати впродовж майже 10 років першість завдяки найдоступнішому й тому наймасовішому електрокару Nissan Leaf, однак його наздоганяє Tesla.

Статистика свідчить, що невдала політична позиція засновника згаданої американської компанії щодо України не стримує місцевих покупців — чотири «Модел» кількісно підняли цю марку на другу позицію. А поступове зниження цін на них, відповідно, робить їх ще більш доступними й масовими — тож є досить висока ймовірність, що невдовзі отримаємо нового лідера серед виробників у заліку на внутрішньому ринку.

Також набирають обсягів продажі електричних Volkswagen — порівняно недорогих e-Golf та кросоверів ID.4 китайського походження.

У Топ-20 окремих моделей перше місце на внутрішньому ринку зі значним відривом від найближчих конкурентів (що доведеться спостерігати ще досить довго) займає Nissan Leaf. У лютому щодо таких уклали 457 угод купівлі-продажу. На другій сходинці Tesla Model 3, щодо якої уклали 190 угод, на третій — Volkswagen ID.4 (134 шт.), який щомісяця просувається на один щабель вище. На четвертому місці Tesla Model Y, з підсумком 114 перепродажів, п’ятий — Volkswagen e-Golf, для якого знайшлося 94 покупців.



Найпопулярніші марки та моделі електромобілів на внутрішньому ринку, лютий 2024 року



Електромобілі — імпорт вживаних

Якщо на внутрішньому ринку, який формувався фактично понад 10 років, лідирує Nissan, сегмент імпорту, який реагує на зміни миттєво, показує цілком інші результати. Тут першість за Tesla — таких на першу реєстрацію було подано 924 автомобілі. Nissan, який переважає у парку та на вторинному ринку, у цьому списку другий з підсумком 540 імпортованих авто. На третій позиції Volkswagen (422 шт.), на четвертій — Hyundai (276 шт.). Замикає п’ятірку Audi за підсумком 156 автомобілів.

На діаграмі помітно, наскільки менша різниця між присутніми тут учасниками рейтингу, на відміну від внутрішнього вторинного ринку, де чітко окреслена трійка лідерів.

Серед «свіжопригнаних» електромобілів першість поки зберіг Nissal Leaf (476 шт.). На другому місці залишається Tesla Model 3 (405 шт.), третя сходинка дісталася ще одному продукту від Tesla, кросоверу Model Y (313 шт.). На четвертій позиції Volkswagen e-Golf (223 шт.). Замикає п’ятірку Hyundai Kona (178 шт.).

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Електромобілі — продажі нових

Рейтинг виробників нових електромобілів виглядає найцікавіше. Одиничні продажі у другій половині списку свідчать про те, що цей ринок мінливий і перебуває на стадії формування. А також вказує на те, що офіційні дилери з великим запізненням входять у цей сегмент, на відміну від мультибрендових імпортерів чи навіть приватних «гонщиків», які фактично миттєво створюють пропозицію у відповідь на попит, варто лиш з’явитися першим запитам.

Далі у списку зі схожими результатами BYD та Honda, з кількістю 166 та 161 електрокар відповідно. Четверте та п’яте місця за Nissan (94 шт.), та Audi (63 шт.).

Серед окремих моделей перше місце за підсумками лютого залишається за Volkswagen ID.4 (271 шт.), з впевненою кількісною перевагою над усіма іншими учасниками рейтингу. На наступному другому місці, яке отримав кросовер з назвою, схожою на індекс, яким маркують мікросхеми, Honda e:NS1 (102 шт.). BYD Song Plus на третій позиції з підсумком 98 проданих нових авто.

Ймовірно досить перспективний (оскільки щомісяця він все вище й вище у рейтингу) кросовер Nissan Ariya з результатом 90 шт. П’ятий — кросовер Honda (фактично — DongFeng) M-NV на який знайшлося 53 покупці,



Найпопулярніші нові електромобілі у лютому 2024 року