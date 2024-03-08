Nissan запустив заряджений електромобіль Ariya Nismo. Новинка була представлена у січні на Токійському автосалоні 2024, її початкові продажі планується розпочати в Японії у червні.

Флагманська модель електромобіля Nismo забезпечує більшу швидкість, комфорт і керованість, ніж стандартний Ariya e-4ORCE. Модель вийшла у двох версіях – B6 e-4ORCE і B9 e-4ORCE.

Перша оснащена акумулятором на 66 кВт-год і видає максимальну потужність 270 кВт і 560 Нм крутного моменту. Друга модель має батареєю на 91 кВт-год, забезпечує максимальну потужність 320 кВт і 600 Нм крутного моменту.

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Налаштування Nismo забезпечує потужне, але плавне прискорення, яким легко керувати. Увімкнення ексклюзивного режиму водіння максимізує відгук, коли потрібна ще краща продуктивність.

Список компонентів преміумкласу Nismo включає гальмівні колодки, які забезпечують покращену гальмівну силу в широкому діапазоні температур, і легкосплавні колеса, що досягають ідеального балансу між шириною та вагою, щоб забезпечити чудову аеродинаміку та здатність проходити повороти.

Новачок отримав чудове зчеплення з дорогою за будь-яких умов і трасування лінії, як у спортивного автомобіля. Шасі покращено для оптимізації роботи передньої та задньої підвіски.

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Екстер’єр поєднує першокласну якість Ariya з чудовою аеродинамікою Nismo. Оснащений ексклюзивними бамперами, задніми спойлерами та молдингами дверей, стильний дизайн зменшує опір і створює більшу притискну силу на високих швидкостях.

Чорний інтер’єр із пряним червоним акцентом надає салону спортивного та високоякісного вигляду, тоді як спеціальні сидіння та посадка створюють відчуття єдиного цілого з автомобілем. Ексклюзивна звукова система BOSE Premium Sound System імітує звук від гонки Формули Е, що підвищує захоплення від водіння.

Кузов Ariya Nismo доступний у шести кольорах, включаючи ексклюзивний Stealth Grey із затемненим дахом.

Фото: Nissan