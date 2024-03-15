На перших етапах співпраця буде включати роботу над програмним забезпеченням. Окрім цього, відкриваються перспективи для партнерства і в інших аспектах.

Honda та Nissan підписали меморандум про взаєморозуміння щодо техніко-економічного обґрунтування для вивчення потенціалу спільно розроблених електромобілів. Якщо два автовиробники досягнуть угоди, партнерство також може включати спільну роботу над програмним забезпеченням.

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Деталі співпраці все ще обговорююся, але якщо Nissan і Honda укладуть угоду, планується спрямувати зусилля на «автомобільні програмні платформи, основні компоненти, пов’язані з електромобілями, і додаткові продукти». Програмна частина може стосуватися технологій безпеки та/або автономного водіння, оскільки в прес-релізі, опублікованому обома компаніями, йдеться про «нульову кількість смертельних випадків у ДТП». Він також включає спільну мету досягнення вуглецевої нейтральності.

Відповідно до звіту, опублікованого Nikkei Asia кілька днів тому, Nissan і Honda хочуть розробити нову платформу, призначену виключно для електромобілів. Співпраця може поширитися на спільне проектування електромобілів. Крім того, японські автовиробники могли б об’єднати капітали, щоб купити загальну трансмісію електромобіля та батареї.

Такий союз не тільки прискорить розвиток, але й знизить витрати на дослідження та розробки. Honda більше не співпрацює з General Motors над розробкою доступних електричних кросоверів, тому той факт, що вона шукає нового партнера, не є несподіванкою. Співпраця з GM, ймовірно, обмежиться Honda Prologue і Acura ZDX на платформі Ultium.

Renault має партнера Nissan, коли йдеться про електромобілі та інші типи транспортних засобів. Micra наступного покоління буде значною мірою базуватися на відродженому Renault 5. У ньому буде використано приблизно 80 відсотків тих самих деталей, і його виробництво почнеться в 2026 році на заводі Renault в Дуе на півночі Франції.

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Оскільки китайська конкуренція посилюється, а Volkswagen Group і Stellantis подвоюють продаж електромобілів, Nissan і Honda не хочуть відставати. Однак, оскільки вони щойно підписали меморандум про взаєморозуміння, це означає, що спільно розроблена платформа/автомобіль може з’явитись в найближчі кілька років, за умови остаточної угоди.