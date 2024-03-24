Новинка отримала повний привід та дуже симетричний дизайн й стала першою моделлю, в зовнішньому вигляді якої, компанія Nissan відмовилась від фірмової концепції V-Motion. Новинка буде доступна на ринку США й надійде у продаж влітку.

Напевно, найцікавішою особливістю нового Kicks є тонкі фари та три вузькі секції денних ходових вогнів. Позаду авто також має подібний стиль освітлення – вертикальні ліхтарі теж отримали по дві додаткові секції знизу.

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Nissan зберіг можливість замовити авто з двоколірним покриттям. Візуально кросовер здається більшим й це справді так: автовиробник заявляє, що корисний простір для пасажирів збільшився на декілька сантиметрів у всіх площинах.

Також новий Kicks отримав кардинально змінений інтер’єр, який суттєво відрізняється від минулої генерації завдяки парі дисплеїв інформаційно-розважальної системи та приборної панелі. Базова версія оснащується 7-дюймовим центральним екраном, а вищі комплектації - 12,3 дюймовим.

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Кросовер має камери кругового огляду та звукову систему Bose з 10 динаміками. У систему мультимедіа вбудовані бездротові Apple CarPlay та Android Auto. Nissan Kicks пропонується з новим 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном потужністю 141 к.с. та 190 Нм крутного моменту, що працює з автоматом типу CVT. Новий Kicks також обладнали системою повного приводу. У такому оснащенні Nissan має сніговий режим, розроблений спеціально для роботи на слизькій поверхні.

Nissan обладнує новий Kicks стандартною системою безпеки Safety Shield 360, яка містить: автоматичне екстрене гальмування, попередження про перехресний рух позаду, автоматичне гальмування при небезпеці позаду та попередження про виїзд зі смуги руху

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Вартість нового Nissan Kicks поки не розголошують. Компанія пообіцяла зробити це ближче до літа, коли модель надійде до дилерів. Враховуючи, що вартість минулого покоління моделі стартувала від 22 440 доларів США, можна впевнено сказати, що новий Kicks матиме цінник в понад $25 000. Кросовер пропонуватиметься виключно на ринку США, проте, цілком можливо, незабаром ми побачимо такі авто й в Україні, адже ринок так званих “битків” у нас дуже розвинений.