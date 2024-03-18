Велику популярність мають електромобілі й більшість автовиробників займаються розробкою доступних моделей. Однак на ринку нових автомобілів все ще є пропозиції недорогих класичних бензинових авто, які будуть корисними для тих, хто не планує перехід на електричну тягу.

Недавнє опитування Cars.com показало, що більшість американських покупців цікавляться автомобілями вартістю нижче 30 000 доларів США. Перелік таких автомобілів також буде корисний і для українців, адже ринок імпортованих автівок зі Штатів в нашій країні досить розвинений.

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Nissan

В Америці Nissan має аж три доступні моделі: Nissan Versa S з початковою ціною 16 390 доларів, Nissan Sentra S за 20 890 доларів й Nissan Kicks S – вартістю 21 050 доларів.

Моделі Sentra та Kicks мають автоматичну коробку передач типу CVT у базовій комплектації, а от найдешевший Nissan Versa пропонується з механічною коробкою передач, однак вища комплектація, яка дорожча всього на 1670 доларів, вже також обладнана варіатором.

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Hyundai

Південнокорейська марка, можливо, виклалася на все, розробляючи одні з найкращих або найцікавіших електромобілів та гібридів, але вона не забула про своє коріння, адже спершу компанія випускала бюджетні автомобілі.

Наразі на американському ринку є дві доступні моделі Hyundai: компактний позашляховик Venue SE та седан Elantra SE, ціна на які починається з відміток в 19 900 та 21 625 доларів відповідно.

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Kia

Сестринська компанія вищезгаданого Hyundai також має дві доступні моделі, які будуть відрізнятися більш просторими салонами та кращим рівнем оснащення. Мова йде про Kia Forte LX за 19 990 доларів та Soul LX вартістю 20 190 доларів.

Цікаво, що у деяких штатах модель Soul така ж популярна, як і електромобілі Tesla, однак після численних інцидентів з викраденням автівок Hyundai та Kia за допомогою USB кабелю, довіра покупців до корейських авто дещо знизилась.

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Mitsubishi

Компанія Mitsubishi має гарні продажі в Америці завдяки моделі Outlander (особливо популярним є PHEV), проте знайти новий кросовер до 25 000 доларів буде вкрай важко. Найдоступнішою моделлю в лінійці є Mirage 2024, який випускається у версіях хетчбек і седан, і він обійдеться вам у 16 695 й 17 795 доларів відповідно.

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Volkswagen

Volkswagen Jetta має початкову ціну в 21 345 доларів. За ці кошти покупець отримує автомобіль, обладнаний 6-ступеневою механічною коробкою передач, однак за невелику доплату можна придбати вищу комплектацію, оснащену автоматичною КПП. Її вартість становить 23 460 доларів.

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Toyota

Єдиною доступною моделлю на ринку США від Toyota є Corolla. Вона пропонується в кузовах седан та хетчбек і має як звичайний бензиновий мотор, так і гібридну версію. Початкова рекомендована роздрібна ціна седана Corolla становить 22 050 доларів, а базова гібридна версія коштує на 1450 доларів більше.