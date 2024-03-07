Компанія Mitsubishi розширила перелік комплектацій для моделі Outlander PHEV, додавши версію GSR. Очікується, що автомобілі в комплектації GSR потраплять у автосалони вже цього місяця.

Зовні Otlander PHEV GSR можна буде впізнати завдяки двоколірному фарбуванню, чорним боковим дзеркалам, рейлінгам на даху, молдингам, чорному логотипі на капоті та колесам з дисками 20 розміру.

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В салоні комплектація GSR має чорне покриття з лазерним гравіюванням на панелі приладів та важелі перемикання передач. Автомобіль також отримав чорну оббивку сидінь, дверних карт, стійок та стелі, а також сріблясті шви на різних компонентах, що створюють певний контраст із темною темою.

Оснащення зберігається на рівні з минулою топовою моделлю: пасажири зможуть насолоджуватися передніми сидіннями з підігрівом та масажем, аудіосистемою Bose преміумкласу, панорамним люком, бездротовою зарядною панеллю, 12,3-дюймовим цифровим дисплеєм та кількома іншими функціями, які відрізняють топову комплектацію від нижчих.

Також автомобіль обладнано датчиком сліпих зон, системою електронного розподілу гальмівного зусилля, допомогою при екстреному гальмуванні, спуску та підйомі, системою допомоги при старті й зміні смуги руху та круїз-контролем.

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Очікується, що нова комплектація надійде на провідні світові ринки. В Австралії японський автовиробник оцінив версію GSR у 52 042 доларів США, що робить її дещо дорожчою за минулу топову комплектацію Exceed Tourer, ціна якої становила 50 669 доларів.