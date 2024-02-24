09:30, 24 лютого 0

Нове покоління Mitsubishi Outlander настільки кардинально відрізняється від попередника, що порівнювати їх не варто. Нова модель – позашляховик наступного покоління, який зберіг головні риси бренду та деякі інші традиції.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління компанія Mitsubishi Motors почала розробляти після приєднання до франко-японського альянсу Renault-Nissan. Тож, певна річ, що новий автомобіль створили на платформі CMF-C/D, яка стала спільною для багатьох моделей: наприклад Nissan Rogue/X-Trail чи Renault Koleos. Зокрема, тепер у них спільний двигун на 2,5 л, коробки передач та підвіски.

Однак як зовні, так і всередині, схожих рішень у цих авто знайти непросто. Адже вони відображають філософію власних брендів, тому виглядають та поводяться по-різному.

Наступний клас

У порівнянні з третім поколінням новий Mitsubishi Outlander суттєво виріс у розмірах: довжина тепер становить 4710 мм (+15 мм), ширина збільшилась на 62 мм, а висота – на 35 мм. Це не лише вивело Outlander у вищий клас D-SUV, але й насправді суттєво збільшило простір і комфорт для водія з пасажирами. Машина відчувається набагато більшою та ширшою, причому як ззовні, так і всередині.



Монументальності спереду додає потужний передок, який зроблений в традиційному для Mitsubishi стилі Dynamic Shield, однак в новому, ще більш агресивному виконанні. Величезні 20-дюймові колісні диски та кілька хромованих деталей доповнюють враження великого позашляховика. Збоку площа вікон набагато менша за лінію дверей, тож масивність та впевненість тут сполучається зі стрімким силуетом великого кросовера.





Верхня передня частина кузова отримала вузькі ліхтарі денних ходових вогнів та поворотники, а верх капоту – назву моделі. Схоже рішення – у Range Rover… Нижче розташований блок основних білих світлодіодних фар. У нашій комплектації вони матричні, тож автоматично переходять з ближнього на дальній, вирізають зустрічні авто та затіняють частину променя, щоб їх не засліплювати.



Задля зменшення маси кузова на 23 кг крила зроблені з пластику, а капот – з алюмінієвого сплаву. Але це зовнішні панелі, а от кузов став навіть більш жорстким на вигин та кручення порівняно з попереднім поколінням Outlander – навколо салону використали надміцну сталь із гарячим штампуванням.

Дізнатись більше про характеристики Mitsubishi Outlander

Білий шик

Передні двері важкі та масивні, зачиняються м’яко, немов у холодильнику. Тобто шумоізоляції в них не пожаліли. Однак це дрібниці порівняно з тим, яке враження справляє салон. В тестовому авто оббивка сидінь, карт дверей та торпедо - зі шкіри білого кольору, зі вставками ромбовидної форми. Раніше такі були хіба що у Bentley.



Представник бренду запевняє, що екошкіра чорного кольору теж буває, і виглядає вона не менш преміально. Однак поєднання в нашому авто сніжно-білого кольору кузову та салону і справді має шикарний вигляд.



Горизонтальна лінія панелі ще більше розширює салон, тож автомобіль і всередині здається великим та просторим. Широкі та м’які сидіння зі вставками з поліуретану дають можливість розміститись навіть великим людям.





Перед водієм – сучасний мультимедійний 12,3-дюймовий дисплей. Він має два режими відтворення та показує багато необхідної інформації – роботу систем безпеки, показники датчиків та традиційні швидкість і витрату пального. Графіка на висоті.

На його фоні центральний дисплей вже не настільки вражає – він за діагоналлю всього 8 дюймів, з “крутилками”, та й графіка меню досить проста. Натомість є круговий огляд та бездротова зарядка. Щоб їздити з навігацією, треба за допомогою дроту під’єднувати смартфон до системи Android Auto чи Apple CarPlay. Звук від аудіосистеми приємний, його забезпечують 10 динаміків та подвійний сабвуфер BOSE.

Семеро сяде, якщо подвинутись

Новий Mitsubishi Outlander – семимісний кросовер, тож в ньому є другий і третій ряди. Другий теж дуже зручний – крісла широкі та м’які. Тут аж три кишеньки для мобільних телефонів на спинках, дві розетки для них, є підігрів сидінь та окремий контур клімат-контролю.

У дивана другого ряду регулюються нахил спинки, він також рухається поздовжньо. Це зроблено для того, щоб за необхідності дати простір тим, хто захоче подорожувати на третьому ряду. Адже сидіння тут є, але їхати на них зможуть хіба що діти – місця для ніг та голови недостатньо. Якщо ж посунути другий ряд вперед, то семеро розміститись зможуть, хоча але й далеко їхати буде їм складно.

До речі, цікаво зроблені підголовники третього ряду – вони за розміром майже такі ж, як і спинки цих сидінь та ховаються в підпіллі багажника. Втім, на місткість багажника третій ряд практично не впливає – сюди поміщається 478 літрів при складеному третьому ряду та цілих 2256 при складених двох рядах.

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Техніка - перевірена

Під капотом у нового Mitsubishi Outlander – 2,5-літровий бензиновий двигун з прямим впорскуванням, знайомий українцям за Nissan Rogue (офіційний європейський Nissan X-Trail продається в Україні з гібридними силовими агрегатами). ГБО на нього ставити дорого, натомість 92-ий бензин він “переварює”. Щоправда, такого пального на українських АЗС стало небагато.

Коробка передач – варіатор з вісьма фіксованими передачами. Насправді зрозуміти, що це варіатор нелегко, бо трансмісія ніби перемикає їх, принаймні на тахометрі видно стрибки обертів. Та й самому можна це зробити за допомогою підкермових пелюсток. Для водія це сприймається більш звично та комфортно, ніж плавний підйом обертів та виття традиційного варіатора.

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До речі, варіатор – більш економічна коробка передач, ніж класичний “автомат”. Адже навіть така велика машина під час тесту споживала від 8,5 – 9,0 літрів на трасі та до 11 у місті. Попередник не міг похвалитись такою економічністю. І нехай ці показники не вражають порівняно з гібридом, але вони не надто розорять власника. Водночас надійність конструкції забезпечують впевненість власника протягом довгого часу.

Mitsubishi завжди славилась системою повного приводу, а тут вона стала ще більш інноваційною – повний привід називається S-AWC (Super All-Wheel Control). Водій не може примусово розподіляти момент за осями, електроніка все робить на свій розсуд, але за певним алгоритмом залежно від покриття та завдань водія.

Крутний момент на задні колеса передаються гідравлічною муфтою Haldex. Причому повний привід постійний і працює вже зі старту, тобто без пробуксовувань. Водій може вибрати один з режимів руху Normal, Tarmac чи ECO для водіння на дорогах з твердим покриттям, або для складніших умов – Gravel (ґрунтові дороги), Snow (засніжені та слизькі) чи Mud (для бруду чи глибокого снігу). Кожен режим супроводжується на панелі приладів яскравою картинкою.

Більшість з цих режимів стандартні, а от Tarmac оригінальний: він довше тримає передачі, тож використовується для активної їзди, наприклад, у гірській місцевості. Окрім різниці у спрацюванні повного приводу, режими змінюють відчуття педалі газу та керма, а також налаштування систем безпеки, наприклад курсової стійкості та активного контролю в поворотах.

І хоча динаміка в Tarmac майже не відрізняється від звичайного “Нормалу” (кросовер розганяється до сотні за 10,6 секунд), однак звук від мотора стає відчутніший, та й тяга доступна одразу після натискання педалі газу. До речі, шумоізоляція тут на висоті – шумка на дверях та подвійне скло забезпечують чудовий акустичний комфорт. Хіба що під час поганої погоди відчутне стукотіння камінців в арки коліс.

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Комфорт залежить від краси

Підвіска забезпечує комфортне проходження великих нерівностей. Але величезні 20-дюймові колеса дещо сильніше, ніж хотілося б, передають рельєф покриття при проїзді “лежачих поліцейських” та глибоких ям. Швидше за все, на 18-их, які встановлюють на початкову комплектацію, ці перешкоди проходить легше. Натомість кермо стало набагато чутливішим, ніж у попередника.

Загальне враження від керування Outlander – автомобіль хоч і збільшився в габаритах, керується легко та прогнозовано. До розмірів звикаєш, а комфорту стало більше.

Сучасні системи безпеки ще більше додають впевненості у керуванні. Контроль сліпих зон, активний круїз з можливістю руху в тягнучках та зупинку і старту на малих швидкостях – все це додає зручності. Утримання в смузі русі попереджає водія про виїзд за розмітку вібрацією на кермі. А пошкодити автомобіль під час паркування вже неможливо - він самостійно зупиняється, якщо надто близько під’їхав до чужого бампера. Аналогічно, коли помічає рух ззаду під час виїзду з парковки.

В Україні новий Mitsubishi Outlander наразі пропонується з одним силовим агрегатом, зате з повним приводом та 7-місним салоном (чорним чи білим на вибір). Комплектацій також дві - початкова Intense оцінена у 1 599 000 грн ($42 000). Навіть у ній є шкіряний салон, але зовні вона відрізняється меншими колесами та відсутністю рейлінгів. А топова комплектація Ultimate коштує 1 750 000 грн ($46 000). В ній, як у тестовому авто, вже 20-дюймові диски, максимум систем безпеки та адаптивні світлодіодні фари. Пасажири другого ряду мають панорамний люк над головою, шторки на вікнах, власний клімат-контроль та підігрів сидінь.

Такий цінник дещо вищий за попередника, однак новий Mitsubishi Outlander – це дійсно інша машина. Він перейшов в новий клас не лише за розмірами, але й за рівнем технологій, комфорту та відчуттям преміальності. З таким салоном та інноваціями він вже не виглядає звичайним кросовером на кожен день, а дозволяє хизуватись та викликати повагу на дорозі. Це серйозний крок виробника вперед, який вартий своїх грошей.

З цінами та комплектаціями можна ознайомитись за посиланням