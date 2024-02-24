09:30, 24 февраля 0

Новое поколение Mitsubishi Outlander настолько кардинально отличается от предшественника, что сравнивать их не стоит. Новая модель - внедорожник следующего поколения, который сохранил главные черты бренда и некоторые другие традиции.

Mitsubishi Outlander четвертого поколения компания Mitsubishi Motors начала разрабатывать после присоединения к франко-японскому альянсу Renault-Nissan. Поэтому, логично, что новый автомобиль создали на платформе CMF-C/D, которая стала общей для многих моделей: например Nissan Rogue/X-Trail или Renault Koleos. В частности, теперь у них общий двигатель на 2,5 л, коробки передач и подвески.

Однако как внешне, так и внутри, похожих решений в этих автомобилях найти непросто. Ведь они отражают философию собственных брендов, поэтому выглядят и ведут себя по-разному.

Следующий класс

По сравнению с третьим поколением новый Mitsubishi Outlander существенно вырос в размерах: длина теперь составляет 4710 мм (+15 мм), ширина увеличилась на 62 мм, а высота – на 35 мм. Это не только вывело Outlander в высший класс D-SUV, но и на самом деле существенно увеличило пространство и комфорт для водителя с пассажирами. Машина ощущается гораздо больше и шире, причем как снаружи, так и внутри.



Монументальности спереди добавляет мощный передок, который сделан в традиционном для Mitsubishi стиле Dynamic Shield, однако в новом, еще более агрессивном исполнении. Огромные 20-дюймовые колесные диски и несколько хромированных деталей дополняют впечатление большого внедорожника. Сбоку площадь окон гораздо меньше линии дверей, поэтому массивность и уверенность здесь сочетается со стремительным силуэтом большого кроссовера.





Верхняя передняя часть кузова получила узкие фонари дневных ходовых огней и поворотники, а верх капота – название модели. Похожее решение – у Range Rover... Ниже расположен блок основных белых светодиодных фар. В нашей комплектации они матричные, поэтому автоматически переходят с ближнего на дальний, вырезают встречные авто и затеняют часть луча, чтобы их не ослеплять.



Для уменьшения массы кузова на 23 кг крылья сделаны из пластика, а капот – из алюминиевого сплава. Но это внешние панели, а вот кузов стал даже более жестким на изгиб и кручение по сравнению с предыдущим поколением Outlander – вокруг салона использовали сверхпрочную сталь с горячей штамповкой.

Узнать больше о характеристиках Mitsubishi Outlander

Белый шик

Передние двери тяжелые и массивные, закрываются мягко, словно в холодильнике. То есть шумоизоляции в них не пожалели. Однако это мелочи по сравнению с тем, какое впечатление производит салон. В тестовой машине обивка сидений, карт дверей и торпедо – из кожи белого цвета, со вставками ромбовидной формы. Ранее такие были разве что у Bentley.



Представитель бренда уверяет, что экокожа черного цвета тоже бывает, и выглядит она не менее премиально. Однако сочетание в нашем автомобиле снежно-белого цвета кузова и салона действительно выглядит шикарно.



Горизонтальная линия панели еще больше расширяет салон, поэтому автомобиль и внутри кажется большим и просторным. Широкие и мягкие сиденья со вставками из полиуретана дают возможность разместиться даже большим людям.





Перед водителем – современный мультимедийный 12,3-дюймовый дисплей. Он обучен двумя режимами воспроизведения и показывает много необходимой информации – работу систем безопасности, показатели датчиков и традиционные скорость и расход топлива. Графика на высоте.

На его фоне центральный дисплей уже не столь впечатляет – он по диагонали всего 8 дюймов, с "крутилками", да и графика меню довольно простая. Зато есть круговой обзор и беспроводная зарядка. Чтобы ездить с навигацией, надо с помощью провода подключать смартфон к системе Android Auto или Apple CarPlay. Звук от аудиосистемы приятный, его обеспечивают 10 динамиков и двойной сабвуфер BOSE.

Семеро сядет, если подвинуться

Новый Mitsubishi Outlander – семиместный кроссовер, поэтому в нем есть второй и третий ряды. Второй тоже очень удобный – кресла широкие и мягкие. Здесь целых три кармашка для мобильных телефонов на спинках, две розетки для них, есть подогрев сидений и отдельный контур климат-контроля.

У дивана второго ряда регулируются наклон спинки, он также движется так и продольно. Это сделано для того, чтобы при необходимости дать пространство тем, кто захочет путешествовать на третьем ряду. Ведь сиденья здесь есть, но ехать на них смогут разве что дети – места для ног и головы недостаточно. Если же подвинуть второй ряд вперед, то семеро разместиться смогут, хотя но и далеко ехать будет им сложно.

Кстати, интересно сделаны подголовники третьего ряда – они по размеру почти такие же, как и спинки этих сидений и прячутся в подполье багажника. Впрочем, на вместимость багажника третий ряд практически не влияет – сюда помещается 478 литров при сложенном третьем ряду и целых 2256 при сложенных двух рядах.

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Техника – проверенная

Под капотом у нового Mitsubishi Outlander – 2,5-литровый бензиновый двигатель с прямым впрыском, знакомый украинцам по Nissan Rogue (официальный европейский Nissan X-Trail продается в Украине с гибридными силовыми агрегатами). ГБО на него ставить дорого, зато 92-ый бензин он "переваривает". Правда, такого топлива на украинских АЗС теперь немного.

Коробка передач – вариатор с восемью фиксированными передачами. На самом деле понять, что это вариатор, нелегко, ведь трансмиссия будто переключает их, по крайней мере на тахометре видно скачки оборотов. Да и самому можно это сделать с помощью подрулевых лепестков. Для водителя такой алгоритм переключений воспринимается более привычно и комфортно, чем плавный подъем оборотов и вой традиционного вариатора.

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Кстати, вариатор – более экономичная коробка передач, чем классический "автомат". Ведь даже такая большая машина во время теста потребляла от 8,5 – 9,0 литров на трассе и до 11 в городе. Предшественник не мог похвастаться такой экономичностью. И пусть эти показатели не впечатляют по сравнению с гибридом, но они не слишком разорят владельца. В то же время надежность конструкции обеспечивают уверенность владельца в течение долгого времени.

Mitsubishi всегда славилась системой полного привода, а здесь она стала еще более инновационной – полный привод называется S-AWC (Super All-Wheel Control). Водитель не может принудительно распределять момент по осям, электроника все делает по своему усмотрению, но по определенному алгоритму в зависимости от покрытия и задач водителя.

Крутящий момент на задние колеса передаются гидравлической муфтой Haldex. Причем полный привод постоянный и работает уже со старта, то есть без пробуксовок. Водитель может выбрать один из режимов движения Normal, Tarmac или ECO для вождения на дорогах с твердым покрытием, а для сложных условий – Gravel (грунтовые дороги), Snow (заснеженные и скользкие) или Mud (для грязи или глубокого снега). Каждый режим сопровождается на панели приборов яркой картинкой.

Большинство из этих режимов стандартные, а вот Tarmac оригинальный: он дольше держит передачи, поэтому используется для активной езды, например, в горной местности. Кроме разницы в срабатывании полного привода, режимы меняют ощущение педали газа и руля, а также настройки систем безопасности, например курсовой устойчивости и активного контроля в поворотах.

И хотя динамика в Tarmac почти не отличается от обычного "Нормала" (кроссовер разгоняется до сотни за 10,6 секунд), однако звук от мотора становится ощутимее, и тяга доступна сразу после нажатия педали газа. Кстати, шумоизоляция здесь на высоте – шумка на дверях и двойное стекло обеспечивают превосходный акустический комфорт. Разве что во время плохой погоды ощутим стук камней в арки колес.

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Комфорт зависит от красоты

Подвеска обеспечивает комфортное прохождение больших неровностей. Но огромные 20-дюймовые колеса несколько сильнее, чем хотелось бы, передают рельеф покрытия при проезде "лежачих полицейских" и глубоких ям. Скорее всего, на 18-ых, которые устанавливают на начальную комплектацию, эти препятствия проходит легче. Зато руль стал гораздо более чувствительным, чем у предшественника.

Общее впечатление от управления Outlander – автомобиль хоть и увеличился в габаритах, управляется легко и прогнозируемо. К размерам привыкаешь, а комфорта стало больше.

Современные системы безопасности еще больше добавляют уверенности в управлении. Контроль слепых зон, активный круиз с возможностью движения в тянучках и остановку и старт на малых скоростях – все это добавляет удобства. Удержание в полосе движении предупреждает водителя о выезде за разметку вибрацией на руле. А повредить автомобиль во время парковки уже невозможно – он самостоятельно останавливается, если слишком близко подъехал к чужому бамперу. Аналогично, если замечает движение сзади во время выезда с парковки.

В Украине новый Mitsubishi Outlander предлагается с одним силовым агрегатом, зато всегда с полным приводом и 7-местным салоном (черным или белым на выбор). Комплектаций также две – начальная Intense оценена в 1 599 000 грн ($42 000). Даже в ней есть кожаный салон, но внешне она отличается меньшими колесами и отсутствием рейлингов. А топовая комплектация Ultimate стоит 1 750 000 грн ($46 000). В ней, как в тестовом автомобиле, уже 20-дюймовые диски, максимум систем безопасности и адаптивные светодиодные фары. Пассажиры второго ряда получают панорамный люк над головой, шторки на окнах, собственный климат-контроль и подогрев сидений.

Такой ценник несколько выше предшественника, однако новый Mitsubishi Outlander – это действительно другая машина. Он перешел в новый класс не только по размерам, но и по уровню технологий, комфорта и ощущения премиальности. С таким салоном и инновациями он уже не выглядит обычным кроссовером на каждый день, а позволяет щеголять и вызывать уважение на дороге. Это серьезный шаг производителя вперед, и он стоит своих денег.

С ценами и комплектациями можно ознакомиться по ссылке