С новым агрессивным "лицом" рамный внедорожник дает всем понять, кто главный на бездорожье. Но и на автостраде ему уступают дорогу.

Кажется, обновленный в 2020 году Pajero Sport спереди выглядит наиболее агрессивно среди своих коллег. Хотя концепция Dynamic Shield сейчас использована в модельном ряду Mitsubishi на всех моделях, даже самых маленьких.

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В новом дизайне машина кажется еще шире, а хромированные детали придают ей премиальности. Наш экземпляр еще и оборудован дополнительным обвесом бампера и надписью на капоте. Это визуально делает его еще более серьезным и мощным. Поэтому, увидев такое авто в зеркале заднего вида, большинство легковушек уступает дорогу. И правильно делает – если уж эта двухтонная "махина" разогналась, то лучше перед колесами у нее не путаться.

Узнать можно

По сравнению с предшественником не слишком изменилась задняя часть – те же фонари, которые "стекают" вниз. Разве что немного меньше, а стоп-сигнал и габаритный фонарь теперь разделены. Зато пользоваться массивной дверкой багажника теперь стало легче – появился электропривод с возможностью регулировки высоты положения. А открывать ее могут даже дети – с помощью взмаха ноги.

Зато в салоне изменений много. Прежде всего обращают на себя внимание большой дисплей мультимедийной системы и полностью электронная панель приборов! К тому же она очень удобная. По центру – цифры текущей скорости, большой циферблат – это тахометр, сбоку – мгновенный расход топлива и емкость топливного бака, снизу – температура воздуха и показания борткомьютера. То есть информации много, но размещена она грамотно, не возникает впечатление, что цифр с излишком. Возможно, это заслуга удачного цветного зонирования.

Мультимедийная система имеет неплохой 8-дюймовый сенсорный экран, что позволяет видеть свое авто сверху при парковке, поддерживает проводной Apple Car Play. Но удобного места для смартфона не хватает. Здесь предусмотрено два USB-порта и один HDMI, а для второго ряда – еще и розетка на 120 В. Нечасто увидишь такие удобства для пассажиров.

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Климат-контроль двухзонный, да еще и с функцией нано-очистки воздуха. Пассажиры второго ряда имеют возможность охладиться в жару с помощью рефлекторов над дверью. А в холодную погоду функция подогрева сидений помогает согреться как на переднем, так и на заднем ряду.

Другие элементы салона традиционные для Mitsubishi, включая шайбу управления режимами полного привода.

Мощно и уверенно

Под капотом – знакомый 2,4 литровый дизельный мотор на 181 л.с. и 431 Нм крутящего момента, которые развиваются уже с 1500 об/мин. Он передает крутящий момент на одну или две оси с помощью 8-скоростного автомата Aisin, который работает плавно и предсказуемо. И мануальный режим или подрулевые лепестки, которые здесь есть, на самом деле ему не очень нужны. Даже без них разгон равномерный и мощный, хотя в цифрах не слишком впечатляет – 12,3 секунды до сотни.

В движении чувствуется, что едешь на рамном внедорожнике – на ямах довольно ощутимо трясет. Руль тоже в стиле "олд стайл" внедорожника – достаточно тяжелый, малоинформативный, его надо долго крутить на тесных парковках, а во время движения он передает все неровности. Едешь, как на грузовике. Хотя на скорости подправлять траекторию не надо – Pajero Sport едет прямо без подрулирования.

Неровности чувствуются не только пятой точкой, но и на слух. Слышен рык дизельного двигателя, а на скорости выше 130 км в час – еще и аэродинамические шумы. Что же, это не городской кроссовер премиум-класса с сотнями килограмм “шумки”. Pajero Sport ценится за другие качества.

Рамная конструкция, полный привод с блокировкой дифференциала и понижающей передачей, тяговитый двигатель и высокий клиренс с хорошими углами съезда и выезда – в этом Mitsubishi Pajero Sport на рынке равных мало. На обычной дороге Pajero Sport ездит на заднем приводе, и это надо учитывать при поворотах на мокрой поверхности – заднюю часть немного заносит.

Но система полного привода Super Select 4WD-II в этом авто имеет не только 4 режима трансмиссии, но и 4 режима движения, которые настроены на различные типы покрытия. Это Gravel (гравий), Mud/Snow (грязь/снег), Sand (песок), Rock (камни, только для положения 4LLc). Если вы неопытный оф-роудер, этих режимов будет достаточно, чтобы преодолеть направление, на которое вас случайно занесло. Но если дела плохи и машина начинает застревать, придется изучить режимы, которые находятся на шайбе "Супер Селект".

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С режимом 2Н (задний привод) все понятно – он только для сухого асфальта. Если под колесами скользко, лучше включить 4Н – это полный привод, который дает большую уверенность на скользких поверхностях. В режиме 4HLc блокируется центральный дифференциал – помогает в случаях, когда авто уже может закопаться. А включать 4LLc надо уже тогда, когда на этом пути ездят только тракторы и отчаянные на специально подготовленных внедорожниках.

Современная начинка пригодилась

Для такого большого автомобиля очень кстати несколько систем безопасности. Это предупреждение о наличии препятствия позади при выезде с парковки задним ходом. Датчик-радар обнаруживает транспорт, движущийся в направлении нашего авто и подает сигнал. Подобная функция в системе кругового обзора – звучит звуковой сигнал и на дисплее появляется значок.

Ассистент смены полосы движения Lane Change Assist предупреждает об автомобиле, который движется по соседней полосе при движении по шоссе.

Как и ранее, на Pajero Sport трудно ездить в перегруженных и узких улочках современных мегаполисов – это "зверь" для широких полей, вязких дорог и глубоких путей. Однако теперь он предоставляет больше комфорта – практически наравне с городскими кроссоверами.

Автор: Сергей Матусяк, фото автора.