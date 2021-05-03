Ирландия – очень особое место как по расположению так и по предпочтениям местных жителей. Одно из местных СМИ составило список лучших по их мнению кроссоверов.

Эксперты рассказали о лучших кроссоверах и назвали пять внедорожников, которые не разочаруют своих владельцев. Об этом пишет Тһе Journal. Конечно, для Украины такой список выглядит несколько странным, но знать мнение иностранцев – не лишнее.

Kia Sorento

Семиместный внедорожник стал популярным выбором для большой семьи. В конце прошлого года поступила в продажу новая версия авто с 2,2-литровым дизельным двигателем, гибридная модель с подключаемым модулем, удобная для городских условий. Запас хода аккумулятора 57 км и 70 км при езде по городу. У внедорожника роскошный интерьер и гарантия на приличных 150 тысяч км.

Renault Duster

С момента своего появления в 2012 году Renault (Dacia) Duster стала популярным благодаря своему прочному внешнему виду, разумной цене и удобному салону. Самый популярный – переднеприводный Duster, но если вам нужно съехать с накатанной дороги, доступны и полноприводные версии. Есть как дизельный, так и бензиновый двигатель.

Volkswagen ID.4

Для любителей нетрадиционного привода есть электрические кроссоверы. Volkswagen ID.4 впервые появился на рынке в 2021 году, представляет собой полностью электрический пятиместный внедорожник, который по размеру аналогичен Tiguan. Покупатели могут выбрать аккумулятор из двух размеров: от 343 до 519 км, в зависимости от спецификации. Опыта эксплуатации такого электромобиля почти нет, но если есть желание испытать новые технологии на собственном опыте – это один из кандидатов.

Land Rover Defender

Один из самых известных в мире внедорожников, а новое поколение – это современное авто премиум-класса. Благодаря дизайну, что сохраняет весь характер старого Defender, он доступен в двух вариантах длины с трехдверным или пятидверным кузовом. В основе этого шасси лежит конструкция, способная преодолевать самые сложные участки местности. Defender оснащен новейшими системами безопасности и помощи водителю как для езды по дорогам, так и по бездорожью.

Citroën C5 Aircross

C5 Aircross имеет очень красивый дизайн. А еще он комфортный в управлении и очень просторный внутри. Citroën предлагает C5 Aircross только как пятиместный, в отличие от многих конкурирующих брендов. У него большой багажник: 580 литров, увеличивается до 720 литров при опущенных задних сиденьях. Линейка двигателей, состоит из экономичного дизеля, бензинового двигателя и подключаемого гибрида.