Ірландія – дуже особливе місце як за розташуванням так і за уподобаннями тамтешніх жителів. Одне з місцевих ЗМІ склало список найкращих на їхню думку кросоверів.

Експерти розповіли про кращі кроссовери і назвали п'ять позашляховиків, які не розчарують своїх власників. Про це пише Тhe Journal. Звісно, для України такий список виглядає дещо дивним, але знати думку іноземців – не зайве.

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Kia Sorento

Семимісний позашляховик став популярним вибором для великої родини. В кінці минулого року надійшла в продаж нова версія авто з 2,2-літровим дизельним двигуном, гібридна модель з модулем, що підключається, зручна для міських умов. Запас ходу акумулятора 57 км і 70 км при їзді по місту. У позашляховика розкішний інтер'єр і гарантія на пристойних 150 тисяч км.

Renault Duster

З моменту своєї появи в 2012 році Renault (Dacia) Duster сталв популярним завдяки своєму міцному зовнішньому вигляду, розумній ціні і зручному салону. Найпопулярніший - передньопривідний Duster, але якщо вам потрібно з'їхати з второваної дороги, доступні і повнопривідні версії. Є як дизельний, так і бензиновий двигун.

Volkswagen ID.4

Для любителів нетрадиційного приводу є електричні кросовери. Volkswagen ID.4 вперше з'явився на ринку в 2021 році, являє собою повністю електричний п'ятимісний позашляховик, який за розміром аналогічний Tiguan. Покупці можуть вибрати акумулятор з двох розмірів: від 343 до 519 км в залежності від специфікації. Досвіду експлуатації такого електромобіля майже немає, але якщо є бажання випробувати нові технології на власному досвіді – це один з кандидатів.

Land Rover Defender

Один з найвідоміших в світі позашляховиків, а нове покоління - це сучасне авто преміум-класу. Завдяки дизайну, що зберігає весь характер старого Defender, він доступний в двох варіантах довжини з тридверним або п'ятидверним кузовом. В основі цього шасі лежить конструкція, здатна долати найскладніші ділянки місцевості. Defender оснащений новітніми системами безпеки та допомоги водієві як для їзди по дорогах, так і по бездоріжжю.

Citroën C5 Aircross

C5 Aircross має дуже гарний дизайн. А ще він комфортний в управлінні і дуже просторий всередині. Citroën пропонує C5 Aircross тільки як п'ятимісний, на відміну від багатьох конкуруючих брендів. У нього великий багажник: 580 літрів, збільшується до 720 літрів при опущених задніх сидіннях. Лінійка двигунів, складається з економічного дизеля, бензинового двигуна і гібрида, що підключається.