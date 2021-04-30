В YouTube з'явилося шокуюче відео, на якому справжній "монстр" з кузовом ЗАЗ-968 з легкістю долає непрохідні ділянки бездоріжжя.

Як виявилося, потужний позашляховик сконструйований на основі старенького "Запорожця". Відео моменту проходження перешкод ЗАЗ-968 було опубліковано в Youtube.

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Досі незрозуміло як, але справжньому умільцю і любителю потужних автомобілів вдалося до невпізнання перетворити раритетний "Запорожець". Виходячи з нових характеристик цього "залізного коня", стало відомо, що майстер встановив 2,5 літровий двигун з механічною коробкою передач, який раніше належав ГАЗ 3102. Завдяки потужному двигуну і відносно невеликій вазі автомобіля, цей позашляховик може подолати справжнє бездоріжжя.

Також умілець зазначив, що в ході доопрацювання "Запорожця" він встановив нові мости і підвіски від УАЗ, а також масивні шини 33 "Forward Safari 500. Оскільки автомобіль став суттєво вищим, він з легкістю долає бруд і величезні калюжі.