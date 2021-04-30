На просторах интернета появилось шокирующее видео, на котором настоящий "монстр" с легкостью преодолевает непроходимые участки бездорожья.

Как оказалось, мощный внедорожник сконструирован на основе старенького "Запорожца". Видео момента прохождения препятствий ЗАЗ-968 было опубликовано в Youtube.

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До сих пор непонятно как, но настоящему умельцу и любителю мощных автомобилей удалось до неузнаваемости преобразить раритетный "Запорожец". Исходя из новых характеристик этого "железного коня" стало известно, что мастер установил 2,5 литровый двигатель с механической коробкой передач, который принадлежит ГАЗ 3102. Благодаря мощному двигателю и относительно небольшом весе автомобиля, этот внедорожник может преодолеть настоящее бездорожье.

Также умелец отметил, что в ходе доработки "Запорожца" он установил новые мосты и подвески от УАЗ и массивные шины 33 "Forward Safari 500. Так как автомобиль стал в разы выше, он с легкостью преодолевает грязь и огромные лужи.