З новим агресивним "обличчям" рамний позашляховик дає усім зрозуміти, хто головний на бездоріжжі. Але й на автостраді йому поступаються дорогою.

Здається, оновлений у 2020 році Pajero Sport спереду виглядає найбільш агресивно серед своїх колег. Хоча концепція Dynamic Shield зараз використана в модельному ряду Mitsubishi на всіх моделях, навіть найменших.

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В новому дизайні машина здається ще ширшою, а хромовані деталі додають їй преміальності. Наш екземпляр ще й обладнаний додатковим обвісом бампера та написом на капоті. Це візуально робить його ще більш серйозним та масивним. Тому, побачивши таке авто в дзеркалі заднього виду, більшість легковиків поступається дорогою. І правильно робить – якщо вже ця двотонна "махіна" розігналась, то краще перед колесами у неї не плутатись.

Впізнати можна

У порівнянні з попередником не дуже змінилась задня частина – ті ж ліхтарі, які "стікають" вниз. Хіба що трохи коротші, а стоп-сигнал і габаритний ліхтар тепер розділені. Натомість користуватись масивною дверкою багажника тепер стало легше – з'явився електропривід з можливістю регулювання висоти положення. А відчиняти її можуть навіть діти – за допомогою помаху ноги.

Натомість в салоні змін багато. Найперше звертають на себе увагу великий дисплей мультимедійної системи та повністю електронна панель приладів! До того ж вона дуже зручна. По центру – цифри поточної швидкості, великий циферблат – це тахометр, збоку – миттєва витрата пального та місткість паливного бака, знизу – температура повітря та покази бортком'ютера. Тобто інформації багато, але розміщена вона грамотно, не виникає враження, що цифр забагато. Можливо, це заслуга вдалого кольорового зонування.

Мультимедійна система має непоганий 8-дюймовий сенсорний екран, дозволяє бачити своє авто зверху при паркуванні, підтримує провідний Apple Car Play. Але зручного місця для смартфона не вистачає. Тут передбачено два USB-порти та один HDMI, а для другого ряду – ще й розетка на 120 В. Нечасто побачиш такі зручності для пасажирів.

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Клімат-контроль двозонний, та ще й з функцією нано-очищення повітря. Пасажири другого ряду мають можливість охолодитись в спеку за допомогою рефлекторів над дверима. А в холодну погоду функція підігріву сидінь допомагає зігрітись як на передньому, так і на задньому ряду.

Інші елементи салону традиційні для Mitsubishi, включаючи шайбу керування режимами повного приводу.

Потужно та впевнено

Під капотом – знайомий 2,4 літровий дизельний мотор на 181 к.с. та 431 Нм крутного моменту, які розвиваються вже з 1500 об/хв. Він передає крутний момент на одну чи дві осі за допомогою 8-швидіксного автомата Aisin, який працює плавно та передбачувано. І мануальний режим чи підкермові пелюстки, які тут є, насправді йому не дуже потрібні. Навіть без них розгін рівномірний та потужний, хоча в цифрах не дуже вражає – 12,3 секунди до сотні.

В русі відчувається, що їдеш на рамному позашляховику – на ямах досить відчутно трясе. Кермо теж в стилі "олд стайл" позашляховика – досить важке, малоінформативне, його треба довго крутити на тісних парковках, а під час руху воно передає усі нерівності. Їдеш, немов на вантажівці. Хоча на швидкості підправляти траєкторію не треба – Pajero Sport їде прямо без підрулювань.

Нерівності відчуваються не лише п'ятою точкою, але й на слух. Чути рик дизельного двигуна, а на швидкості вище 130 км на годину – ще й аеродинамічні шуми. Що ж, це не міський кросовер преміум-класу з сотнями кілограм "шумки". Pajero Sport ціниться за інші якості.

Рамна конструкція, повний привод з блокуванням диференціалу та пониженою передачею, тяговитий двигун та високий кліренс з гарними кутами з'їзду та виїзду – в цьому Mitsubishi Pajero Sport на ринку рівних мало. Так, на звичайній дорозі Pajero Sport їздить на задньому приводі, і це треба враховувати під час поворотів на вологій поверхні – задню частину трохи заносить.

Але система повного приводу Super Select 4WD-II в цьому авто має не лише 4 режими трансмісії, але 4 режими руху, які налаштовані на різні типи покриття. Це Gravel (гравій), Mud/Snow (бруд/сніг), Sand (пісок), Rock (камені, лише для положення 4LLc). Якщо ви недосвідчений оф-роудер, цих режимів буде достатньо, щоб подолати ту дорогу, куди вас ненароком занесло. Але якщо справи кепські і машина починає застрягати, доведеться вивчити режими, які знаходяться на шайбі "Супер Селекту".

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З режимом 2Н (задній привід) все зрозуміло – він лише для сухого асфальту. Якщо під колесами слизько, краще ввімкнути 4Н – це повний привід, який дає більшу впевненість на слизьких поверхнях. У режимі 4HLc блокується центральний диференціал – допомагає у випадках, коли авто вже може закопатись. А вмикати 4LLc треба вже тоді, коли на цьому шляху їздять лише трактори та відчайдухи на спеціально підготовлених позашляховиках.

Сучасна начинка стала в пригоді

Для такого великого автомобіля дуже доречними стали кілька систем безпеки. Це попередження про наявність перешкоди позаду при виїзді з парковки заднім ходом. Датчик-радар виявляє транспорт, який рухається у напрямку нашого авто та подає сигнал. Подібна функція є в системі кругового огляду – звучить звуковий сигнал і на дисплеї з'являється піктограма.

Асистент зміни смуги руху Lane Change Assist попереджає про автомобіль, який рухається по сусідній смузі під час руху по шосе.

Як і раніше, на Pajero Sport важко їздити в перевантажених та вузьких вуличках сучасних мегаполісів – це "звір" для широких полів, в'язких доріг та глибоких колій. Однак тепер він надає більше комфорту – практично нарівні з міськими кросоверами.

Автор: Сергій Матусяк, фото автора.