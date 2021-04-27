12:10, 27 апреля 0

Обновленный Eclipse Cross стал выглядеть ярче, но ради практичности пожертвовал самой эффектной частью внешности.

Еще десятилетие назад под словом "купе" Mitsubishi имел в виду двух-, а точнее трехдверный Eclipse, который выпускался на протяжении четырех поколений с 1989 по 2012 годы. Но буквально за каких-то несколько лет стало понятно, что класс "чистых" купе потерял популярность, зато новое веяние автомобильной моды создало кроссоверы с формами купе. Поэтому в 2018 году японцы под трансформированным названием начали выпускать эффектный Eclipse Cross.

Верным ли было такое решение? Думаю, да. По результатам 2020 года только в Украине три четверти рынка новых авто приходится на кроссоверы и внедорожники.

Теперь Eclipse Cross пережил рестайлинг. И стал еще более нарядным. По сравнению с предшественником не изменились лишь крылья и капот. У кроссовера теперь лакированная черная решетка радиатора, ходовые огни стали еще уже, изменился блок со светодиодными фарами и противотуманками (хотя в базовой версии остались галогенки).

Тестовый Eclipse Cross еще и украшен лакированными аэродинамическими "юбками" с красной лентой, а на капоте название модели выведено большими буквами. Это дополнительные аксессуары, которые владелец авто в любой комплектации может заказать у дилера.

Но самые выразительные изменения коснулись задней части. Исчезла харизматичная, но лишняя с точки зрения обзорности планка с фонарем, которая визуально будто разделяла стекло на две половинки и на которую можно было ставить кофе во время разговоров на парковке. Теперь фонари, как и у других авто, разнесены по краям, сменился бампер с массивным диффузором, который покрыт пленкой под карбон.

Таким образом Eclipse Cross потерял частичку индивидуальности, зато выиграл в практичности за счет улучшения обзорности. Например, нижняя часть окна чаще и быстрее загрязнялась, а поскольку там не было дворника, ее нужно было протирать вручную. Сейчас благодаря единому стеклу большая площадь очищается штатным дворником.

Больше информации о Mitsubishi Eclipse Cross

Интересно, что новинка получила больший клиренс – 199 мм вместо 183. Немного уменьшились углы въезда и выезда – из-за больших бамперов, которые добавили кузову 14 см длины. Среди положительных моментов – объем багажника вырос с 310 до 437 л, а его длина выросла на 11 см. Правда, чтобы перевезти что-то более-менее большое, спинки сидений приходится складывать чаще, чем у обычного SUV. В этом случае уже получаем максимальные 1074 л, если считать до потолка. Зато в подполье не просто полноразмерная запаска, а еще и на легкосплавном диске!

Салон

Как у настоящего купе, садясь на задний ряд, надо немного втягивать голову, а кое-кому, как мне – еще и живот. Но у новичка исчезла функция продольной регулировки кресел, которые отъезжали вперед на 20 см. Зато угол наклона спинок можно регулировать в одном из 9 положений. Здесь есть подогрев задних кресел и отдельное окошечко панорамной крыши с собственной кнопкой закрывания шторки.

В салоне изменений не так много. Главное – новый восьмидюймовый дисплей мультимедийки (раньше был на 7 дюймов), который теперь оснащен механическими регулировками громкости и настроек. Среди функций камеры заднего обзора есть обзор на 360 градусов. Да и без камер обзор назад существенно улучшился, ведь убрали упомянутую ранее полочку фонаря на заднем стекле.

Из центрального тоннеля исчез странный тачпад, от которого не было никакой пользы. Перед глазами водителя есть также проекционный дисплей на отдельном выезжаемом стеклышке. А вместо аудиосистемы Rockford устанавливают новую звуковую систему Mitsubishi Power Sound System с усилителем на 510 Ватт и восемью динамиками.

Сиденья в топовом исполнении кожаные и теперь можно выбрать светло-серую кожу. Более простая версия имеет комбинированную отделку на основе замши и экокожи. Есть подогрев и электроприводы регулировки, не хватает разве что поддержки поясницы. Но, несмотря на знакомые по другим Mitsubishi очертания панели приборов и кнопки, салон производит свежее впечатление. Материалы лучше, чем в ASX и даже старшем "Аутлендере". Пластик мягкий, много рояльного лака. И посмотрите, какая широкая планка на двери прикрывает порог, чтобы он оставался чистым и вы не пачкали одежду, когда садитесь!

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Под капотом

Главная новость с точки зрения техники – кроме полуторалитрового турбомотора, появился двухлитровый атмосферник на те же 150 сил, причем в более дешевых версиях! Правда, крутящего момента у него не 250, а 198 Нм, и исключительно с передним приводом. Версии с атмосферником снизили "входной билет" на эту модель. Если самая простая дорестайлинговая версия стоила 770 тысяч грн, то теперь эта модель доступна с 659 тысяч. Вообще предлагается три комплектации: версии Invite и Intense с 2,0-литровым атмосферником, вариатором и передним приводом, а также топовый Ultimate с полуторалитровым турбодвигателем и полным приводом за 929 тыс. грн.

За рулем

Тест я всегда начинаю с измерения разгонной динамики. Производитель для топовой полуторалитровой версии декларирует ускорение до "сотни" за 11,4 сек. Но первый же спурт показывает, что Eclipse Cross разгоняется минимум на секунду лучше – приложение Draggy фиксирует время 10,44 сек. Это очень круто, потому что обычно производители занижают показатели в характеристиках.

Опять же, если смотреть на спецификацию, то двухлитровая версия набирает сотню за 11,9 с, а максимальная скорость у двухлитровика – 188 км/ч против 195-ти. Вероятно и потому, что вариаторы от японской Jatco отличаются. Двухлитровик комбинируется с трансмиссией, у которой в спортрежиме 6 фиксированных передач, а в тестовом авто – 8 виртуальных передач в “спорте”.

Видеопрезентацию обновленного Eclipse Cross смотрите здесь.

Уже первые километры за рулем Eclipse Cross показывают, что с платформы "Аутлендера" производители выжали максимум. Характер по сравнению с предшественником особо не изменился, хотя производитель говорит, что перенастроил подвеску, чтобы получить больше управляемости. На самом деле заметить это нелегко, но главное, что комфорта не стало меньше. Потому что именно его я считаю главным конкурентным преимуществом модели, которая едет плохими дорогами спокойнее, чем большинство конкурентов. У него независимая передняя и задняя подвеска, а две более дорогие комплектации обуты в относительно большие 18-дюймовые диски с шинами 225/55. При этом базовая версия на легкосплавных 16-дюймовых дисках на более высокой резине 215/70 вообще должна ехать еще мягче.

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Конечно, Eclipse Cross – не настоящее купе, а кроссовер. Поэтому требовать от него управляемости спорткара не стоит. Хотелось бы еще более четких реакций на руль. При этом кроссовер очень уверенно уходит на внешний радиус поворота, да и корму забрасывает в повороте очень азартно. Это заслуга системы векторизации тяги AYC, которая подтормаживает передние колеса, закручивая кроссовер в поворот. Такое поведение на асфальте или на скользкой дороге создает впечатление очень искусного в виражах авто.

Среди явных преимуществ – у Eclipse Cross очень адекватные и "прозрачные" тормоза. Легко дозировать усилия, понятная реакция. Более того, ABS, которая на большинстве японцев на разбитой дороге начинает беситься, тут позволяет уверенно тормозить, даже если под колесами мелкие ямки и волны. Да и аппетит у Eclipse Cross откровенно скромный. У меня получается около 7 литров в среднем. Если верить техническим характеристикам, то 2,0-литровый атмосферник будет расходовать чуть больше.

Понятно, что обновленный кроссовер оснащен всеми современными электронными ассистентами. Система контроля "слепых зон", предупреждение о перекрестном движении сзади, функция автоматического торможения, адаптивный круиз-контроль, автоматическое переключение света. Правда, система контроля выезда с полосы предупреждает только звуком и никак не помогает рулем.

Бездорожье или плохие дороги?

Лишь топовая версия полуторалитрового Eclipse Cross оснащена полным приводом. В комбинации с клиренсом в 20 см это неплохой арсенал для оффроуда. Единственное что, прыгая по бездорожью, я постоянно думаю о модном обвесе с черным лаком, которому может не понравиться контакт с грунтом.

Система полного привода S-AWC (Super-All Wheel Control) с несколькими внедорожными режимами: Normal, Snow Mode и Gravel, а на панели приборов есть индикация распределения крутящего момента. И хотя межколесная муфта, благодаря наличию дополнительных каналов для воздушного охлаждения, стала выносливее и не перегревается, форсировать сложные участки с вариатором не стоит. Хотя добраться до отдаленного участка пляжа или до загородного дома из-за снега или размокшей дороги Eclipse Cross сможет уверенно.

Таким образом, несмотря на яркий, даже спортивный стиль во внешности, по характеру Eclipse Cross в первую очередь комфортный кроссовер для плохих дорог. Именно такие нас и окружают. К тому же за счет новых моторов кроссоверу удалось существенно снизить планку ценника.

Автор: Сергей Волощенко

Фото: Владислав Плешаков

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