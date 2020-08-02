19:32, 2 августа 0

Кроссовер Eclipse Cross существенно выделяется в линейке SUV японской марки. И не только дизайном: похоже, в нем спрятано максимум современных решений "трех бриллиантов".

В этом кроссовере необычно все – дизайнерские решения, название и даже характер, непохожий на другие модели Mitsubishi.

Во-первых, форма кузова – купеобразные кроссоверы не так давно вошли в моду, однако пока прижились разве что в премиум-сегменте. У Eclipse Cross кузов и вправду высокий, но похож на спортивное купе. Клиновидный силуэт, Х-образная решетка радиатора, выразительные грани. А разделенное на две половины окно крышки багажника с подсветкой по всей ширине добавляет корме еще больше динамики. Словно подчеркивает, что автомобиль умеет и любит быстро ускоряться.

Да еще и название – Eclipse – отсылает нас к легендарному спортивному купе 90-х. Возможно, чтобы доказать спортивную родословную, под капотом даже установили "распорку" передней подвески! Впрочем, и для кроссовера она лишней не будет.

Интересные находки

По размерам Eclipse Cross занимает нишу между ASX и Outlander – в длину машина достигает 4,4 м. Хотя выглядит даже более компактно, чем ASX, а вот колесные базы у всех трех автомобилей одинаковые.

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В салоне сидишь достаточно высоко – все-таки это больше кроссовер, чем купе. Места много, в том числе и над головой. Боковая поддержка сидений будто бы и не очень выражена, но посадка "крепкая", в поворотах держит. При обзоре назад в салонное зеркало мешает разделение окна багажника на две части. Да и камера заднего вида не очень помогает. Так как экран мультимедийной системы узкий, а в нем поместили не только картинку с камеры, но и обзор 360 градусов, который совсем уж микроскопический. Чтобы разглядеть что-нибудь под колесами в этом режиме, нужно приближаться к монитору. Единственное, что действительно помогает при маневрировании задним ходом, – большие наружные зеркала заднего вида.

Управлять информационной системой можно несколькими способами. Кроме того, что экран сенсорный, внизу центральной консоли существует специальный тачпад. Похожий можно найти на "Лексусах". Впрочем, пользоваться им не очень удобно – лучше "тыкать" пальцами в сенсорный дисплей. Мультимедиа поддерживает Apple Car Play и Android Auto, а смартфон можно подключить к розетке в подлокотник и спрятать там или положить сверху – в боксе есть отверстия для проводов.

Даже второй ряд в салоне Eclipse Cross богат интересными находками. Во-первых, здесь есть двухрежимный обогрев сидений и розетка (речь идет о тестовом авто в топ-комплектации). А во-вторых – весь ряд можно сдвинуть на 20 см вперед, чтобы получить больше места в багажнике. Правда, сидеть во втором ряду тогда будет невозможно. Зато небольшой и высокий багажник получит еще 100 литров объема. Порой такое решение необходимо.

Зато спинку заднего ряда можно наклонить в 9 положениях. Хотя, если говорить о пространстве для головы, то сюда лучше сажать детей или невысоких пассажиров. У более высоких голова может упираться в потолок. Это плата не только за форму кузова, в которой задняя часть похожа на купе, но и за люк и окно в потолке, которые здесь выполнены отдельно.

Управление – в радость

Каждая поездка на Mitsubishi Eclipse Cross поднимала мне настроение. Не знаю, заслуга в этом звучания аудиосистемы Rockford Fosgate на 8 динамиков с сабвуфером, или удачный баланс динамичных характристик и ходовой. Ощущение такое, будто передвигаешься не на кроссовере, а на добротной легковушке.

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Полуторалитровый 150-сильный двигатель с крутящим моментом в 250 Нм приятно удивил. Вместе с вариатором 8 поколения они оказались идеальной парой, которая дополняет преимущества друг друга и компенсирует недостатки. Разгоняется автомобиль резво и уверенно. Никаких турбоям и провалов, никаких заминок или толчков. Двигатель оборудован системой с двумя форсунками на цилиндр, которые позволяют получить тягу как на низких, так и на высоких оборотах. "Воя" вариатора тоже не слышно – он имитирует работу гидротрансформатора настолько удачно, набирая и сбрасывая обороты перед переключением на высшую передачу, что сначала даже трудно догадаться, что за трансмиссия здесь стоит.

Подрулевыми лепестками можно самостоятельно управлять изменением передач. Получается неплохо, но для чего? Электроника все делает самостоятельно лучше человека. Разве что перед обгоном нужно быть уверенным, что коробка перешла на две-три передачи вниз – вот тогда и работаешь лепестками. В других случаях можно о них забыть.

Еще одно искреннее удивление от Mitsubishi Eclipse Cross я получил, когда испытал работу электронных ассистентов водителя. В отличие от других Mitsubishi, в которых этих систем было мало, Eclipse Cross оборудован ими "под завязку". Благодаря проекционному экрану водитель всегда видит свою скорость и настройки активного круиз-контроля. В случае, если авто впереди слишком близко, система предупреждения фронтальных столкновений высвечивает сообщение о критическом расстоянии, а если водитель не среагирует – сама начнет тормозить.

Система слежения за разметкой видит даже украинские, стертые и едва заметные на дороге, линии. Впрочем, автомобиль только предупреждает о съезде с полосы отдачей на руле – самостоятельно не подруливает. Система сообщений о "слепых зонах" звуком предупреждает, когда со стороны включенного поворотника есть препятствие. Дальний свет автоматически переключается на ближний при появлении встречного автомобиля. А когда выезжаешь с парковки задним ходом, автомобиль сообщает, что по перпендикулярной дороге направляется другое авто. Удобно и безопасно!

Настроения при управлении Mitsubishi Eclipse Cross добавляет острый, как для японского кроссовера, руль, а также сбалансированная подвеска, которая дает возможность азартно проходить повороты. Впрочем, украинские ямы она проходит незаметно, поглощая их в любом количестве почти беззвучно и мягко. Вообще, шумоизоляция автомобиля на высоте, и только после 90 – 100 км/ч в салон начинают пробиваться звуки ветра.

В зависимости от стиля управления отличается расход топлива. Если на трассе этот показатель на невысоких скоростях составляет 8 – 8,5 литров на сотню, то в городе поднимается до 10 – 11 л.

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Стильный аксуар или модный гаджет?

Хотя клиренс у автомобиля всего 183 мм, однако свесы кузова небольшие, а самые низкие точки защищены черным пластиком. Это позволяет смело преодолевать колеи и небольшие рвы на бездорожье.

У этого кроссовера в максимальной комплектации также установлен полный привод! Он называется Super All Wheel Control (S-AWC) и с помощью муфты и срабатывания тормозных механизмов может вытащить авто из грязи, даже если пара колес потеряла сцепление с поверхностью. На трассе эта система помогает лучше проходить повороты, меняя тягу каждого колеса в повороте. Работой системы полного привода можно управлять единой кнопкой, которая включает один из трех режимов езды. На Auto кроссовер ездит по городу и проселку – в этом случае автомобиль больше переднеприводный. В режиме Gravel авто уже получает больше тяги на задние колеса, а в "снежном" – до 60% крутящего момента идет назад. Впрочем, электроника самостоятельно управляет этими процессами, и водитель никак не может на них влиять.

Импортер Mitsubishi предлагает Eclipse Cross в двух вариантах, которые дают полноценный выбор покупателю. Двигатель и коробка передач у всех одинаковые, а привод может быть разным. Первый уровень комплектации предполагает передний привод и много дополнительного оборудования, которое обеспечивает комфорт. В "топе", как у нас на тесте, автомобиль имеет все описанные системы безопасности и комфорта, а также полный привод.

Конечно же, "гаджетом" на колесах Mitsubishi Eclipse Cross становится только лишь в топ-комплектации. Тогда как в более дешевой версии это авто не теряет своей привлекательности дизайна, сбалансированной подвески и достаточно азартного, как для городского кроссовера, поведения.

Автор: Сергей Матусяк

Фото: Андрей Яцуляк.