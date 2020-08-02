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Кросовер Eclipse Cross суттєво виділяється в лінійці SUV японської марки. І не лише дизайном: схоже, в ньому заховано максимум сучасних рішень "трьох діамантів".

В цьому кросовері незвично все – дизайнерські рішення, назва та навіть характер, несхожий на інші моделі Mitsubishi. По-перше, форма кузова – купеподібні кросовери не так давно ввійшли в моду, однак поки що прижилися хіба в преміум-сегменті. В Eclipse Cross кузов і справді високий, але схожий на спортивне купе. Клиновидний силует, Х-подібна решітка радіатора, виразні грані. А розділене на дві половини вікно кришки багажника з підсвіткою по всій ширині додає кормі ще більше динаміки. Немов підкреслює, що автомобіль вміє і любить швидко прискорюватись. Та ще й назва – Eclipse – відсилає нас до легендарної спортивного купе 90-их. Можливо, щоб довести спортивну родослівну, під капотом навіть встановили "розпірку" передньої підвіски! Втім, і для кросовера вони зайвою не буде.

Цікаві знахідки

За розмірами Eclipse Cross займає нішу поміж ASX та Outlander – в довжину машина сягає 4,4 м. Хоча виглядає навіть більш компактно, ніж ASX, а от колісні бази в усіх трьох автомобілів однакові.

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В салоні сидиш достатньо високо – все-таки це більше кросовер, аніж купе. Місця багато, в тому числі і над головою. Бокова підтримка ніби-то й не дуже виражена, але посадка "міцна", в поворотах тримає. При огляді назад в салонне дзеркало заважає розділення вікна багажника на дві частини. Та й камера заднього огляду не дуже допомагає. Адже екран мультимедійної системи вузький, а в ньому помістили не лише картинку з камери, але й огляд 360 градусів, який вже зовсім мікроскопічний. Щоб розгледіти що-небудь під колесами в цьому режимі, треба наближатись до монітору. Єдине, що справді допомагає при маневруванні заднім ходом – великі зовнішні дзеркала заднього виду.

Керувати інформаційною системою можна кількома способами. Окрім того, що екран сенсорний, внизу центральної консолі існує спеціальний тачпад. Подібний можна знайти на "Лексусах". Втім, користуватись ним не дуже зручно - краще "тицяти" пальцями в сенсорний дисплей. Мультимедіа підтримує Apple Car Play та Android Auto, а смартфон можна під'єднати до розетки в підлокітник і сховати там або покласти зверху – у боксі є отвори для дротів.

Навіть другий ряд в салоні Eclipse Cross має цікаві знахідки. По-перше, дворежимний обігрів та розетку (мова йде про тестове авто у топ-комплектації). А по-друге – весь ряд можна зсунути на 20 см вперед, щоб надати більше місця у багажнику. Щоправда, сидіти на другому ряду тоді буде неможливо. Натомість невеличкий та високий багажник отримає ще 100 літрів об'єму. Деколи таке рішення потрібне.

Натомість спинку заднього ряду можна нахилити у 9 положеннях. Хоча, якщо говорити про простір для голови, то сюди краще садити дітей чи невисоких пасажирів. У більш високих голова може впиратись у стелю. Це плата не лише за форму кузова, в якій задня частина схожа на купе. Але і за люк та вікно у стелі, які тут виконані окремо.

Керування – в радість

Кожна поїздка на Mitsubishi Eclipse Cross підіймала мені настрій. Не знаю, заслуга в цьому звучання аудіосистеми Rockford Fosgate на 8 динаміків та сабвуферу, чи збалансовані характеристики динаміки й ходової. Відчуття таке, ніби пересуваєшся не на кросовері, а на добротному легковику.

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Півторалітровий 150-сильний двигун з крутним моментом у 250 Нм приємно здивував. Разом з варіатором 8 покоління вони виявились ідеальною парою, яка доповнює переваги один одного та компенсує недоліки. Розганяється автомобіль жваво та впевнено. Жодних турбоям та провалів, ніяких заминок чи поштовхів. Двигун обладнаний системою з двома форсунками на циліндр, які дозволяють отримати тягу як на низьких, так і на високих обертах. "Завивання" варіатора теж не чутно – він імітує роботу гідратрансформатора настільки вдало, набираючи і скидаючи оберти перед "перемиканням" на вищу передачу, що спочатку навіть важко здогадатись, що тут за стоїть за трансмісія.

Підкермовими пелюстками можна самостійно керувати переміною передач. Виходить непогано, але для чого? Електроніка все робить самостійно краще за людину. Хіба вже треба перед обгоном бути впевненим, що коробка перейшла на дві-три передачі вниз – от тоді й працюєш пелюстками. В інших випадках можна про них забути.

Ще одне щире здивування від Mitsubishi Eclipse Cross я отримав, коли відчув роботу електронних асистентів водія. На відміну від інших Mitsubishi, в яких цих систем було обмаль, Eclipse Cross обладананий ними "під зав'язку". Завдяки проекційному екрану водій завжди бачить свою швидкість та налаштування активного круїз-контролю. У випадку, якщо авто попереду надто близько, система попередження фронтальних зіткнень висвічує повідомлення про критичну відстань, а якщо водій не зреагує – сама почне гальмувати.

Система слідкування за розміткою бачить навіть українські, стерті та ледь помітні на дорозі, лінії. Втім, автомобіль лише попереджає про виїзд зі смуги віддачею на кермі – самостійно не підкеровує. Система повідомлень про "сліпі зони" звуком попереджає, коли зі сторони включеного поворотника є перешкода. Дальнє світло автоматично перемикається на ближнє при появі автомобіля назустріч. А коли виїжджаєш з парковки заднім ходом, автомобіль повідомляє, що по перпендикулярній дорозі прямує інше авто. Зручно і безпечно!

Насторою при керуванні Mitsubishi Eclipse Cross додає гостре як для кросовера кермо, а також збалансована підвіска, яка дає можливість азартно проходити повороти. Втім, українські ями вона проходить непомітно, поглинаючи їх у будь-якій кількості майже беззвучно та м'яко. Взагалі, шумоізоляція автомобіля на висоті, і лише після 90-100 км/год в салон починають пробиватись звуки вітру.

В залежності від стилю керування відрізняється витрата пального. Якщо на трасі цей показник на невисоких швидкостях становить 8-8,5 літрів на сотню, то в місці піднімається до 10-11 л.

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Стильний аксуар чи модний ґаджет?

Хоча кліренс у автомобіля всього 183 мм, однак звиси кузова невеликі, а найнижчі точки захищені чорним пластиком. Це дозволяє сміливо долати колії та невеличкі рови на бездоріжжі. У цього кросовера в максимальній комплектації також встановлений повний привід! Він називається Super All Wheel Control (S-AWC) та за допомогою муфти і спрацювання гальмівних механізмів може витягнути авто з бруду, навіть якщо пара коліс втратила зчеплення з поверхнею. На трасі ця система допомагає вправніше проходити повороти, змінюючи тягу кожного колеса в повороті. Роботою системи повного приводу можна керувати єдиною кнопкою, яка вмикає один з трьох режимів їзди. На Auto кросовер їздить по місту та путівцями – в цьому випадку автомобіль більше передньопривідний. В режимі Gravel авто вже отримує більше тяги на задні колеса, а в "сніговому" до 60% крутного моменту йде назад. Втім, електроніка самостійно керує цими процесами і водій ніяк не може на них впливати.

Імпортер Mitsubishi пропонує Eclipse Cross у двох варіантах, які дають повноцінний вибір. Двигун та коробка передач у всіх однаковий, а от привід може бути різним. Перший рівень комплектації передбачає передній привід та багато додаткового обладання, що забезпечує комфорт. У "топі", як у нас на тесті, автомобіль має всі описані системи безпеки та комфорту, а також повний привід.

Звичайно ж, "гаджетом" на колесах Mitsubishi Eclipse Cross стає лише лише у топ-комплектації. Тоді як в дешевшій версії це авто не втрачає своєї привабливості дизайну, збалансованої підвіски та досить азартної як для міського кросовера поведінки.

Автор: Сергій Матусяк

Фото: Андрій Яцуляк.