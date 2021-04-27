12:10, 27 квітня 0

Оновлений Eclipse Cross став виглядати яскравіше, але заради практичності пожертвував найефектнішою частиною зовнішності.

Ще з десятиліття тому під словом "купе" Mitsubishi мав на увазі дво-, а точніше тридверний Eclipse, який випускався впродовж чотирьох поколінь з 1989 по 2012 роки. Але буквально за якихось кілька років стало зрозуміло, що клас "чистих" купе втратив популярність, натомість нове віяння автомобільної моди створило кросовери з формами купе. Тому в 2018 році японці під трансформованою назвою почали випускати ефектний Eclipse Cross.

Чи правильним було таке рішення? Думаю, так. За результатами 2020 року тільки в Україні три чверті ринку нових авто припадало на кросовери та позашляховики.

Тепер Eclipse Cross пережив рестайлінг. І став ще більш нарядним. В порівнянні з попередником не змінилися лише крила і капот. У кросовера тепер лакована чорна решітка радіатора, ходові вогні стали ще вужчими, змінився блок зі світлодіодними фарами та протитуманками (хоча в базовій версії лишилися галогенки).

Тестовий Eclipse Cross ще й прикрашено лакованими аеродинамічними "спідницями" з червоною стрічкою, а на капоті назву моделі виведено великими літерами. Це додаткові аксесуари, які власник авто в будь-якій комплектації може замовити у дилера.

Але найвиразніші зміни торкнулися задньої частини. Зникла харизматична, але зайва з точки зору оглядовості планка з ліхтарем, яка візуально ніби розділяла скло на дві половинки і на яку можна було ставити каву під час розмов на парковці. Тепер ліхтарі, як і в інших авто, рознесено по краях, змінився бампер із масивним дифузором, який вкрито плівкою під карбон.

Таким чином Eclipse Cross втратив частинку індивідуальності, натомість виграв в практичності за рахунок покращення оглядовості. Наприклад, нижня частина вікна частіше та швидше забруднювалась, а оскільки там не було двірника, її потрібно було протирати вручну. Зараз завдяки єдиному склу більша площа очищається штатним двірником.

Більше інформації про Mitsubishi Eclipse Cross

Цікаво, що новинка отримала більший кліренс – 199 мм замість 183. Дещо зменшились кути в'їзду та виїзду – через більші бампери, які додали кузову 14 см довжини. Серед позитивних моментів – об'єм багажника зріс з 310 до 437 л, а його довжина зросла на 11 см. Щоправда, аби перевезти щось більш-менш велике, спинки сидінь доводиться складати частіше, ніж у звичайного SUV. Тоді вже отримуємо максимальні 1074 л, якщо рахувати до стелі. Зате в підпіллі не просто повнорозмірна запаска, а ще й на легкосплавному диску!

Салон

Як у справжнього купе, сідаючи на задній ряд, треба трохи втягувати голову, а декому, як мені – ще й живіт. Але у новачка зникла функція повздовжнього регулювання крісел, які від’їжджали вперед на 20 см. Натомість кут нахилу спинок можна регулювати в одному з 9 положень. Зате тут є підігрів задніх крісел і окреме віконечко панорамного даху з власною кнопкою закривання шторки.

В салоні змін не так багато. Головна – новий восьмидюймовий дисплей мультимедійки (раніше був на 7 дюймів), який тепер оснащено механічними регулюваннями гучності та налаштувань. Серед функцій камери заднього огляду є огляд на 360 градусів. Та й без камер огляд назад суттєво покращився, адже прибрали згадану раніше поличку ліхтаря в задньому склі.

З центрального тунелю зник дивний тачпад, від якого не було жодної користі. Перед очима водія є також проекційний дисплей на окремому скельці, що виїжджає. А замість аудіосистеми Rockford встановлюють нову звукову систему Mitsubishi Power Sound System, яка має підсилювач на 510 Ват та вісім динаміків.

Сидіння в топовому виконанні шкіряні, а тепер можна обрати і світло-сіру шкіру. Простіша версія має комбіноване оздоблення на основі замші та екошкіри. Є підігрів і електроприводи регулювання, не вистачає хіба що підтримки попереку. Але, незважаючи на знайомі за іншими Mitsubishi обриси панелі приладів та кнопки, салон справляє свіже враження. Матеріали кращі, ніж в ASX та навіть старшому "Аутлендері". Пластик м’який, багато рояльного лаку. І подивіться, яка широка планка на дверях прикриває поріг, аби він залишався чистим і ви не бруднили одяг, коли сідаєте!

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Під капотом

Головна новина з точки зору техніки – окрім півторалітрового турбомотора, з’явився дволітровий атмосферник на ті ж 150 сил, причому в більш дешевих версіях! Щоправда, крутного моменту в нього не 250, а 198 Нм, і виключно з переднім приводом. Версії з атмосферником знизили "вхідний квиток" на цю модель. Якщо найпростіша дорестайлінгова версія коштувала 770 тисяч грн, то тепер це авто доступне з 659 тисяч. Взагалі пропонується три комплектації: версії Invite та Intense з 2-літровим атмосферником, варіатором і переднім приводом, а також топовий Ultimate з півторалітровим турбодвигуном і повним приводом за 929 тис. грн.

За кермом

Тест я завжди розпочинаю з вимірювання розгінної динаміки. Виробник для топової півторалітрової версії декларує прискорення до "сотні" за 11,4 с. Але перший же спурт показує, що Eclipse Cross розганяється мінімум на секунду краще – додаток Draggy фіксує час 10,44 с. Це дуже круто, бо зазвичай виробники занижують показники в характеристиках.

Знову ж таки, якщо дивитися на специфікацію, то дволітрова версія набирає сотню за 11,9 с, а максимальна швидкість у дволітровика – 188 км/год проти 195-ти. Ймовірно й тому, що варіатори від японської Jatco відрізняються. Дволітровик комбінується з трансміссією у якої 6 фіксованих передач, а в тестовому авто 8 віртуальних передач і доступний спортрежим.

Відеопрезентацію оновленого Eclipse Cross дивіться тут.

Вже перші ж кілометри за кермом Eclipse Cross показують, що з платформи "Аутлендера" виробники витиснули максимум. Характер порівняно з попередником особливо не змінився, хоча виробник каже, що переналаштував підвіску, аби отримати більше керованості. Насправді помітити це нелегко, та головне що комфорту не стало менше. Бо саме його я вважаю головною конкурентною перевагою моделі, яка їде поганими дорогами спокійніше, ніж більшість конкурентів. У нього незалежна передня і задня підвіска, а дві дорожчих комплектації взуто у відносно великі 18-дюймові диски з шинами 225/55. При цьому базова версія на легкосплавних16-дюймових дисках на вищій гумі 215/70 взагалі повинна їхати ще м’якше.

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Звичайно, Eclipse Cross – не справжнє купе, а кросовер. Тому вимагати від нього керованості спорткара не варто. Хотілося б ще більш чітких реакцій на кермо. При цьому кросовер дуже впевнено вислизає на зовнішній радіус повороту, а корму він закидає в повороті дуже азартно. Це заслуга системи векторизації тяги AYC, яка підгальмовує передні колеса, закручуючи кросовер у поворот. Така поведінка на асфальті чи на слизькій дорозі створює враження дуже вправного у віражах авто.

Серед явних переваг – у Eclipse Cross дуже адекватні й "прозорі" гальма. Легко дозувати зусилля, зрозуміла реакція. Більше того, ABS, яка на більшості японців на розбитій дорозі починає скаженіти, тут дозволяє впевнено гальмувати, навіть якщо під колесами дрібні ямки і хвилі. Та й апетит у Eclipse Cross відверто скромний. У мене виходить близько 7 літрів в середньому. Якщо вірити технічним характеристикам, то 2,0-літровий атмосферник буде витрачати трохи більше.

Зрозуміло, що оновлений кросовер оснащено всіма сучасними електронними асистентами. Система контролю "сліпих зон", попередження про перехресний рух ззаду, функція автоматичного гальмування, адаптивний круїз-контроль, автоматичне перемикання світла. Щоправда, система контролю виїзду зі смуги попереджає тільки звуком і ніяк не допомагає кермом.

Бездоріжжя чи погані дороги?

Лише топова версія півторалітрового Eclipse Cross має повний привод. В комбінації з кліренсом в 20 см це непоганий арсенал для оффроуду. Єдине що, стрибаючи бездоріжжям, я постійно думаю про модний обвіс з чорним лаком, якому може не сподобатись контакт із ґрунтом. Система повного приводу S-AWC (Super-All Wheel Control) має кілька позашляхових режимів: Normal, Snow Mode та Gravel, а на панелі приладів є індикація розподілення обертального моменту. І хоча міжколісна муфта, завдяки наявності додаткових каналів для повітряного охолодження, стала витривалішою і не перегрівається, форсувати складні ділянки з варіатором не варто. Хоча дістатися до віддаленої ділянки пляжу чи до заміського будинку через сніг чи розмоклу дорогу Eclipse Cross зможе впевнено.

Таким чином, незважаючи на яскравий, навіть спортивний стиль в зовнішності, за характером Eclipse Cross в першу чергу комфортний кросовер для поганих доріг. Саме таких, які нас і оточують. До того ж за рахунок нових моторів кросоверу вдалося суттєво понизити планку цінника.

Автор: Сергій Волощенко

Фото: Владислав Плєшаков

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