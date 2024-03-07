Компания Mitsubishi расширила перечень комплектаций для модели Outlander PHEV добавив версию GSR. Новая комплектация станет лучшим предложением. Ожидается, что автомобили в комплектации GSR попадут в автосалоны уже в этом месяце.

Внешне Otlander PHEV GSR можно будет узнать благодаря двухцветной покраске, черным боковым зеркалам, рейлингам на крыше, молдингам, черном логотипе на капоте и колесам с дисками 20 размера.

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В салоне комплектация GSR имеет черное покрытие с лазерной гравировкой на панели приборов и рычаге переключения передач. Автомобиль также получил черную обивку сидений, дверных карт, стоек и потолка, а также серебристые швы на различных компонентах, что создают определенный контраст с темной темой.

Оснащение сохраняется на уровне с прошлой топовой моделью: пассажиры смогут наслаждаться передними сиденьями с подогревом и массажем, аудиосистемой Bose премиум-класса, панорамным люком, беспроводной зарядной панелью, 12,3-дюймовым цифровым дисплеем и несколькими другими функциями, которые отличают топовую комплектацию от низших.

Также автомобиль оборудован датчиком слепых зон, системой электронного распределения тормозного усилия, помощью при экстренном торможении, спуске и подъеме, системой помощи при старте и смене полосы движения и круиз-контролем.

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Ожидается, что новая комплектация поступит на ведущие мировые рынки. В Австралии, японский автопроизводитель оценил версию GSR в 52 042 долларов США, что делает ее несколько дороже прошлой топовой комплектации Exceed Tourer, цена которой составляла 50 669 долларов.