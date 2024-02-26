Старый Mitsubishi Starion 1987 года выпуска простоял в гараже более 12 лет, пока мастера WD Detailing не решили дать ему вторую жизнь. За время стоянки авто покрылось толстым слоем пыли и плесени в салоне.

Модель Starion – доступное спортивное купе, которое представила компания Mitsubishi в начале 80-х годов. Этот автомобиль был оборудован турбо мотором, механической коробкой передач и задним приводом, однако проиграл конкуренцию таким моделям, как Nissan Fairlady Z, Mazda RX-7 и Toyota Supra.

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Из-за низкого показателя продаж (всего 49659 экземпляров), автомобиль не имеет большой популярности среди авто фанатов, хотя является ничем не хуже своих более известных конкурентов. Мастера WD Detailing нашли один забытый Mitsubishi Starion 1987 года производства и решили вернуть его в первоначальное состояние в своей мастерской. Авто подвергли полной косметической реставрации.

От слоя пыли и грязи с кузовных панелей автомобиля удалось легко избавиться, однако, в салоне реставраторов ждала настоящая катастрофа. За эти 12 лет плесень внутри автомобиля разрослась даже на панели приборов и ручке переключения передач.

Мастерам пришлось полностью разобрать салон и использовать много химических средств, чтобы избавиться от плесени. Также они отполировали кузов. После всех этих процессов автомобиль начал выглядеть так, будто только что выехал с конвейера.

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Владельцем автомобиля оказался поставщиком запчастей и настоящим фанатом модели Starion. Когда Мастера WD Detailing показали ему его автомобиль, он был шокирован. Теперь владельцу осталось только найти запчасти, чтобы этот Mitsubishi Starion снова был на ходу.