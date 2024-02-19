Мастера WD Detailing нашли брошенную черную Subaru Impreza WRX и дали ей вторую жизнь после пяти лет простоя.

Этой Subaru Impreza WRX не более 13 лет – широкие крылья, которые установлены на данном авто указывают на то, что эта WRX была выпущена с 2011 по 2014 года. Автомобиль оснащен 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем EJ255 с турбонаддувом, мощностью 265 лошадиных сил.

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Известно, что последний владелец этой Subaru оставил авто в сарае из-за проблемы с радиатором, которая привела к тому, что двигатель заглох. Команда WD Detailing подозревала, что двигатель автомобиля заклинил из-за перегрева. Кроме этой проблемы, в авто также был поврежден бампер и была вмятина на крыле со стороны водителя.

2011 Subaru Impreza WRX

Когда мастера попытались запустить мотор, проблемы этого двигателя стали очевидным - масляный щуп оказался сухим. После заполнения блока моторным маслом и повторной попытки запуска стартер выдал стук. Мастера попытались "провернуть" коленчатый вал вручную и обнаружили что мотор заклинил.

У двигателя Subaru EJ255 есть некоторые известные проблемы, в частности неисправности подшипников штока и трещины поршней. Компания Subaru урегулировала коллективный иск о неисправностях двигателей моделей WRX и STI 2012–2017 годов с этой силовой установкой.





Команда WD Detailing сделала детальную очистку салона и кузовных панелей, а также восстановили поврежденное крыло и бампер. А вот ремонтировать или заменять двигатель мастера не стали.

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Однако, у этой истории счастливый конец. Оператор WD Detailing хотел купить WRX и заменить двигатель. Вместо этого ребята из компании приобрели автомобиль и подарили ему за его нелегкий труд.