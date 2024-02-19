Майстри WD Detailing знайшли покинуту чорну Subaru Impreza WRX й дали їй друге життя після п’яти років простою.

Цій Subaru Impreza WRX не більше 13 років – широкі крила, які встановлені на даному авто вказують на те, що ця WRX була випущена з 2011 по 2014 роки. Автомобіль оснащено 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном EJ255 з турбонаддувом, потужністю 265 кінських сил.

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Відомо, що останній власник цієї Subaru залишив авто в сараї через проблему з радіатором, яка призвела до того, що двигун заглох. Команда WD Detailing підозрювала, що двигун автомобіля заклинив через перегрів. Окрім цієї проблеми, в авто також був пошкоджений бампер та була вм’ятина на крилі з боку водія.

2011 Subaru Impreza WRX

Коли майстри спробували запустити мотор, проблеми цього двигуна стали очевидним - масляний щуп виявився сухим. Після заповнення блоку мастилом і повторної спроби запуску стартер видав стукіт. Майстри спробували “провернути” колінчастий вал вручну і виявили що мотор заклинило.

У двигуна Subaru EJ255 є деякі відомі проблеми, зокрема несправності підшипників штока та тріщини поршнів. Компанія Subaru врегулювала колективний позов щодо несправностей двигунів моделей WRX та STI 2012–2017 років із цією силовою установкою.





Команда WD Detailing зробила детальне очищання салону та кузовних панелей, а також відновили пошкоджене крило та бампер. А от ремонтувати чи замінювати двигун майстри не стали.

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Однак, у цієї історії щасливий кінець. Оператор WD Detailing хотів купити WRX і замінити двигун. Натомість хлопці з компанії придбали автомобіль і подарували йому за його нелегку працю.