Старий Mitsubishi Starion 1987 року випуску простояв в гаражі більш ніж 12 років, поки майстри WD Detailing не вирішили дати йому друге життя. За час стоянки авто вкрилось товстим шаром пилу та плісняви в салоні.

Модель Starion – доступне спортивне купе, яке представила компанія Mitsubishi на початку 80-х років. Цей автомобіль був обладнаний турбомотором, механічною коробкою передач та заднім приводом, проте програв конкуренцію таким моделям, як Nissan Fairlady Z, Mazda RX-7 й Toyota Supra.

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Через низький показник продажів (всього 49659 екземплярів), автомобіль не має великої популярності серед автофанатів, хоча є нічим не гіршим за своїх більш відомих конкурентів. Майстри WD Detailing знайшли один забутий Mitsubishi Starion 1987 року виробництва й вирішили повернути його до первісного стану у своїй майстерні. Авто піддали повній косметичній реставрації.

Від шару пилу та бруду з кузовних панелей автомобіля вдалось легко позбутись, однак в салоні на реставраторів чекала справжня катастрофа. За ці 12 років пліснява всередині автомобіля розрослась навіть на панелі приладів та ручці перемикання передач.

Майстрам довелось повністю розібрати салон та використати багато хімічних засобів, аби позбутись плісняви. Також вони відполірували кузов. Після усіх цих процесів автомобіль почав виглядати так, ніби щойно виїхав з конвеєра.

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Власником автомобіля виявився постачальник запчастин та справжній фанат моделі Starion. Коли Майстри WD Detailing показали йому його автомобіль, він був шокований. Тепер власнику залишилось лише знайти запчастини, аби цей Mitsubishi Starion знову був на ходу.