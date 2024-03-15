Частка китайських автомобілів на українському ринку сягнула майже 20%. Переважна більшість поставок – електромобілі.

Впродовж минулого місяця українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.

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У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%. З цієї кількості: нових – 1005 од. (+118%); вживаних – 389 (+13%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків.

В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.

Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:

Volkswagen ID.4 - 257 од.;

BYD Song Plus - 110 од.;

Honda eNS1 - 96 од.;

Nissan Ariya - 71 од.;

Honda M-NV - 49 од.

Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю: