Частка китайських автомобілів на українському ринку сягнула майже 20%. Переважна більшість поставок – електромобілі.
Впродовж минулого місяця українці придбали близько 1,4 тис. легкових авто, ввезених з Китаю, повідомляє Укравтопром.
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У порівнянні з лютим 2023 року попит на авто китайського виробництва збільшився на 73%. З цієї кількості: нових – 1005 од. (+118%); вживаних – 389 (+13%) од. Загалом автомобілі китайського походження охопили 18% лютневого ринку нових легковиків.
В сегменті вживаних авто, що вперше реєструвались в Україні, частка «китайців» становила 2%. Абсолютна більшість легковиків з КНР були електромобілі – 86%.
Найпопулярніші моделі нових легковиків китайського походження:
- Volkswagen ID.4 - 257 од.;
- BYD Song Plus - 110 од.;
- Honda eNS1 - 96 од.;
- Nissan Ariya - 71 од.;
- Honda M-NV - 49 од.
Найпопулярніші моделі вживаних легковиків з Китаю:
- Volkswagen ID.4 - 120 од.;
- Nissan Ariya - 37 од.;
- Honda eNS1 - 31 од.;
- Toyota BZ4X - 21 од.;
- BYD Song Plus - 18 од.