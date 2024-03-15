Доля китайских автомобилей на украинском рынке достигла почти 20%. Подавляющее большинство поставок - электромобили.

В течение прошлого месяца украинцы приобрели около 1,4 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая, сообщает Укравтопром.

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По сравнению с февралем 2023 года спрос на авто китайского производства увеличился на 73%. Из этого количества: новых – 1005 ед. (+118%); подержанных – 389 (+13%) ед. В целом автомобили китайского происхождения охватили 18% февральского рынка новых легковушек.

В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составила 2%. Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили – 86%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen ID.4 - 257 ед.;

BYD Song Plus - 110 ед.;

Honda eNS1 - 96 ед.;

Nissan Ariya - 71 ед.;

Honda M-NV - 49 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая: