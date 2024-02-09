Kia надає мінівену Carnival 2025 року нове обличчя та 242-сильний гібридний силовий агрегат. Седан K5 також має свіже обличчя та новий двигун. Обидва дебютують на Чиказькому автосалоні 2024 року.

Мінівен Kia Carnival 2025 модельного року більше схожий на SUV, ніж будь-коли, завдяки новому кремезному обличчю. Але в оновленому Carnival є не тільки зовнішній вигляд. Те саме можна сказати і про седан K5 , який також одягнений в новий одяг 2025 модельного року.

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Kia Carnival 2025

Оновлення Kia Carnival 2025 року дуже багато. Неможливо не помітити прямокутне обличчя, яке тепер носить велику прямокутну решітку радіатора Kia, оточену кубичними фарами та світлодіодними ходовими вогнями автовиробника «Star Map». Він випромінює точений, вертикальний дизайн, що надає фургону явного вигляду позашляховика. Нові задні ліхтарі та дещо перероблена задня панель додають м’ясистого смаку, особливо коли до задньої частини Carnival додається додатковий захист. Лише коли ваш погляд зосереджується на боці, ви бачите розсувні бічні двері, які нагадують вам, що це справді передньопривідний мінівен.

Це також не погано. Інтер’єр пропонує велику кількість 145,1 кубічних футів вантажного простору без другого та третього рядів. Залиште їх на місці, і пасажири зможуть насолоджуватися розкішними номерами другого ряду з відкидними сидіннями та підніжками. Усі пасажири можуть скористатися додатковим набором розваг Connected Car Rear Cockpit, завдяки якому в салоні є кілька 14,6-дюймових HD-моніторів.

Тим часом у передній частині є нова панель приладів і центральна консоль, яка, хоч і схожа за дизайном на минулий Carnival, але містить більше технологій. Ми побачили макет ще в грудні, показуючи менше тактильних кнопок і поворотний важіль замість старого перемикача.

Connected Car Navigation Cockpit від Kia працює з такими функціями, як пришвидшення часу обробки, додавання часто використовуваних функцій на легкодоступний екран, цифровий ключ 2, який дозволяє смарт-пристроям, таким як телефони, служити ключами, і оновлення по повітрю.

Під капотом доступна нова гібридна силова установка. Вона поєднує 1,6-літровий двигун з турбонаддувом і двигун потужністю 54 кВт, що генерує 242 кінські сили. Він підключається до шестиступінчастої автоматичної коробки передач, але варто зазначити, що це не гібридна установка, що підключається від мережі, тому немає лише електричного діапазону. Для тих, хто віддає перевагу Carnival без електрифікації, все ще доступний знайомий 3,5-літровий V6. Тим не менш, потужність падає дуже-незначно до 287 к.с.

Kia K5 2025

До карнавалу приєднується оновлений K5 2025 року, хоча зміни тут не такі драматичні. Нова передня панель зберігає звичну форму решітки, але додає більші кутові вентиляційні отвори. Фари також оновлені, додавши вищезгаданий світлодіодний підпис «Star Map», який виглядає як блискавки на крилах K5. Нові задні ліхтарі продовжують цю тему разом із зміненою нижньою задньою панеллю та новим багажником із вбудованим спойлером у стандартній комплектації.

Інтер’єр K5 отримав нову групу елементів керування під вентиляційними отворами в центрі. Kia пропонує трохи більше стандартного оснащення в деяких комплектаціях, зокрема EX, який має оновлену стереосистему Bose, сидіння водія з електроприводом регулювання в 10 напрямках, підігрів керма та систему цифрового ключа.

Найбільша новина K5 — це те, чого ви не бачите, а саме 2,5-літровий чотирициліндровий двигун з безнаддувом, який замінює 1,6-літровий турбонаддув у моделях, відмінних від GT. Потужність зростає до 191 к.с., що є незначним збільшенням порівняно з попереднім K5. GT більш потужний з турбованим 2,5-літровим агрегатом, що видає 290 к.с.

Обидва автомобілі дебютують на Чиказькому автосалоні 2024 року, який відкриється для публіки 10 лютого. Ціни на Carnival 2025 року та K5 будуть оголошені ближче до дати їх продажу, яка очікується пізніше цього року.