Зараз в мережі ширяться чутки, що Kia планує оновити одну зі своїх найпопулярніших моделей – кросовер Sportage. Художники вирішили поділитись власним уявленням про те, як виглядатиме майбутнє покоління позашляховика.

Наразі компанія Kia, так само як і її брат – Hyundai, повідомляють про найкращі показники продажів автомобілів на ринку США у 2023 році. Продажі компанії зросли на 12%. Kia йде слідом за Hyundai після того, як продала 782 451 автомобіль у порівнянні з показником її брата в 801 тис. одиниць.

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Разом вони продали більше транспортних засобів, ніж такі культові японські автовиробники, як Nissan або Honda, наприклад. Причиною такого зростання продажів у Kia є зростаюча популярність моделей бренду на ринку.

Неофіційний рендер нового Kia Sportage

Найпопулярнішим на ринку став мінівен Carnival: +93% продажів в порівнянні з 2022 роком. Кросовери також продемонстрували органічне зростання: Niro (+26%), Seltos (+17%), Sportage (+12%).

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Нещодавно Hyundai оновив кросовер Tucson, то ж можна впевнено сказати, що така доля чекає й на Sportage. Поточне п’яте покоління NQ5 було представлено в червні 2021 року і побудовано на платформі N3 від Hyundai Kia.

Вона є спільною для кросоверів Sportage/Tucson та Kia Niro. Проте кожна модель має власну мову дизайну, і практично неможливо сплутати Sportage з Tucson чи навпаки.

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Автор каналу Digimods DESIGN на YouTube, який випустив цей рендер, врахував усі особливості моделі, й схоже, надихнувся нещодавно оновленим Kia Sorento. Майстер пікселів запозичив деякі елементи стилю переднього та заднього освітлення Sorento та адаптував їх, щоб вони краще відповідали меншим розмірам та особливостям дизайну Sportage.

Побачити, як саме буде виглядати Sportage ми зможемо лише тоді, коли компанія підтвердить чутки про готовність наступного покоління кросовера. Однак, варто сказати, що цей рендер виглядає досить реалістично.