Сейчас в сети ходят слухи, что Kia планирует обновить одну из своих самых популярных моделей – кроссовер Sportage. Художники решили поделиться своим представлением о том, как будет выглядеть будущее поколение внедорожника.

В настоящее время компания Kia, равно как и ее брат– Hyundai, сообщают о лучших показателях продаж автомобилей на рынке США в 2023 году. Продажи компании выросли на 12%. Kia идет вслед за Hyundai после того, как продала 782451 автомобиль по сравнению с показателем ее брата в 801 тыс. единиц.

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Вместе они продали больше транспортных средств, чем такие культовые японские автопроизводители, как Nissan или Honda, к примеру. Причиной такого роста продаж у Kia является растущая популярность моделей бренда на рынке.

Неофициальный рендер нового Kia Sportage

Самым популярным на рынке стал минивэн Carnival: +93% продаж по сравнению с 2022 годом. Кроссоверы также продемонстрировали органический рост: Niro (+26%), Seltos (+17%), Sportage (+12%).

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Недавно Hyundai обновил кроссовер Tucson, то же можно уверенно сказать, что такая судьба ждет и Sportage. Текущее пятое поколение NQ5 было представлено в июне 2021 года и построено на платформе N3 Hyundai Kia.

Она общая для кроссоверов Sportage/Tucson и Kia Niro. Однако каждая модель имеет свой язык дизайна, и практически невозможно спутать Sportage с Tucson или наоборот.

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Автор канала Digimods DESIGN на YouTube, который выпустил этот рендер, учел все особенности модели, и похоже, вдохновился недавно обновленным Kia Sorento. Мастер пикселей заимствовал некоторые элементы стиля переднего и заднего освещения Sorento и адаптировал их, чтобы они лучше соответствовали меньшим размерам и особенностям дизайна Sportage.

Увидеть, как именно будет выглядеть Sportage мы сможем только тогда, когда компания подтвердит слухи о готовности следующего поколения кроссовера. Однако, стоит сказать, что этот рендер выглядит достаточно реалистично.