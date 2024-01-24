Kia отзывает 100 тысяч Sportage и Carnival. У машин могут отлететь детали во время езды.

Владельцев более 40 тысяч Sportage и 60 тысяч Carnival приглашают в сервисные центры, пишет Carscoops. На автомобилях обнаружился опасный дефект: из-за производственной ошибки у них могут открепиться молдинги на крыше прямо во время движения. Это может спровоцировать ДТП и навредить другим участникам движения.

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Сообщается, что впервые о проблеме с крышей стало известно в сентябре 2023 года, однако из-за характера проблемы расследовать ее быстро не удалось. Автомобили теряли большую часть отделки крыши, и локализовать дефект долго не удавалось.

При этом от владельцев поступало много жалоб на ненадежные крепления молдингов. В итоге компания провела тест, намеренно неправильно установив деталь: выяснилось, что в таком случае она может оторваться на скорости около 145 километров в час. Причиной дефекта оказалось вмешательство в фиксирующие зажимы с использованием чрезмерного количества герметика или просто неправильная установка.

До этого Kia отозвала почти 100 тысяч только Sportage из-за проблем с тормозами прошлым летом. Их также обнаружили у кроссоверов пятого поколения.