Kia отозвала почти 99 тысяч компактных внедорожников Sportage из-за возможных проблем с вакуумным усилителем тормозов.

Совместный отзыв между Kia и Национальным управлением безопасности дорожного движения (NHTSA) состоялся после проверки контроля качества, которая обнаружила проблему.

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До 21 июля 2023 года Kia свяжется с владельцами моделей Kia Sportage, к которым это относится. В заявлении об отзыве сказано: «Kia America проводит проверку безопасности определенных автомобилей Sportage 2023 модельного года... Пока не зафиксировано никаких аварий, травм или сообщений о летальных исходах в связи с этой проблемой». Kia также заявила, что любой владелец автомобиля, получивший ремонт для этой проблемы до отзыва, получит покрытие своих расходов.

По данным NHTSA, внедорожник Kia Sportage был отозван из-за проблемы с диафрагмой усилителя тормозов. Мембрана усилителя тормозов может стать «смещенной и привести к внутренней утечке вакуума... Потеря помощи при торможении может привести к ощущению жесткости педали и увеличению усилия при нажатии педали, таким образом увеличивая тормозной путь».

Согласно документам, представленным в NHTSA, было 73 сообщения о том, что у людей были проблемы с тормозной системой. Пока не поступало никаких сообщений о несчастных случаях, травмах или смерти, связанных с неисправностью системы.

Автомобили, включенные в отзыв, — это только автомобили Kia Sportage 2023 выпуска, которые были изготовлены на заводе Kia в Джорджии с 12 января 2022 по 15 февраля 2023 года. В общей сложности, по оценкам Kia, количество пострадавших автомобилей в Соединенных Штатах составляет 98 944.