Kia відкликала майже 99 тисяч компактних позашляховиків Sportage через можливі проблеми з вакуумним підсилювачем гальм.

Спільне відкликання між Kia та Національним управлінням безпеки дорожнього руху (NHTSA) відбулося після перевірки контролю якості, яка виявила проблему.

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До 21 липня 2023 року Kia зв’яжеться з власниками моделей Kia Sportage, яких це стосується. У заяві про відкликання сказано: «Kia America проводить перевірку безпеки певних автомобілів Sportage 2023 модельного року... Наразі не зафіксовано жодних аварій, травм чи повідомлень про летальні випадки у зв’язку з цією проблемою». Kia також заявила, що будь-який власник автомобіля, який отримав ремонт для цієї проблеми до відкликання, отримає покриття своїх витрат.

За даними NHTSA, позашляховик Kia Sportage був відкликаний через проблему з діафрагмою підсилювача гальм. Мембрана підсилювача гальм може стати «зміщеною та призвести до внутрішнього витоку вакууму... Втрата допомоги при гальмуванні може призвести до відчуття жорсткості педалі та збільшення зусилля під час натискання педалі, таким чином збільшуючи гальмівний шлях».

Згідно з документами, поданими до NHTSA, було 73 повідомлення про те, що люди мали проблеми з гальмівною системою. Поки що не надходило жодних повідомлень про нещасні випадки, травми або смерті, пов’язані з несправністю системи.

Автомобілі, включені до відкликання, — це лише автомобілі Kia Sportage 2023 року випуску, які були виготовлені на заводі Kia у Джорджії з 12 січня 2022 року по 15 лютого 2023 року. Загалом, за оцінками Kia, кількість постраждалих автомобілів у Сполучених Штатах становить 98 944.