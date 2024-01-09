Автопроизводитель из Кореи показал электрические фургоны, кузова которых можно легко менять под конкретные перевозки благодаря электромагнитным соединениям.

Появление современных электромобилей на низких плоских платформах благодаря аккумуляторным системам побудило инженеров Kia разработать транспортные средства со сменными кузовами. Они считают, что создали ряд коммерческих автомобилей с исключительной универсальностью. И здесь никаких возражений не поступило – в сегменте LCV начата новая страница.

Корейский автопроизводитель показал на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 три концептуальных электромобиля PV1, PV5 и PV7. Первым выйдет на дорогу среднеразмерный PV5. Он уже доступен в различных вариантах кузова, что дает владельцам такого транспортного средства широкий выбор для хозяйствования или предоставления услуг в сфере перевозок.

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Разработчики платформы Beyond Vehicle Business указывают на гибкое шасси автомобиля, которое будет иметь фиксированную кабину, или "зону водителя". Закабинное пространство будет иметь переменную верхнюю часть корпуса, своего рода "модуль жизни", что крепится к корпусу несколькими механическими соединениями и еще несколькими электромагнитными точками фиксации. Производитель не разглашает детали этой технологии, но процесс замены верхов кузова обещает быстрый и легкий.

Kia обещает каждый жизненный модуль поставлять как стандартный комплект. Фото: Kia

Производитель предложит варианты кузова Basic, Van, High Roof и Chassis Cab. При этом сиденья и отсеки для вещей в жизненных модулях также будут подвижными и съемными, что позволит фургон быстро превратить в такси.

Kia не раскрывает много о PV1 и PV7, но в общих характеристиках сказано, что в модельном ряду будет "удивительный запас хода". А PV1 станет самой маленькой моделью, предназначенной для городов и других тесных мест.

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"Kia PBV начнет новую эру бесперебойных решений для повседневного бизнеса и стиля жизни. Мы надеемся сделать жизнь наших клиентов проще и лучше, независимо от того, находятся они на месте или в движении, предлагая исключительную гибкость и настройки благодаря радикальной модульности", — сказал глава Kia Global Design Карим Хабиб.

Инженеры Kia планируют разработать специальное программное обеспечение для бизнеса, которое поможет владельцам управлять своими автопарками. Автомобили серии PV также будут использовать технологию искусственного интеллекта, чтобы предоставлять прогнозные предложения по техническому обслуживанию и программу зарядки, адаптированную к потребностям каждого клиента.

Минивэн легко трансформировать из грузовой версии в такси или семейный автомобиль для путешествий. Руль присутствует, но в планах автономное вождение. Фото: Kia

Kia называет шасси и технологию, лежащую в основе этих транспортных средств, "платформой вне транспортного средства" или PBV, а фотомобили - это только начало. Автопроизводитель планирует разработать технологию автономного вождения для транспортных средств через своих партнеров в Motional и Hyundai.

Под проект Beyond Vehicle Business Kia планирует открыть завод по PBV в Корее. Ожидается, что он начнет работать в 2025 году и будет иметь годовую мощность 150 000 единиц.