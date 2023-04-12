Автопроизводитель инвестирует 758 миллионов долларов в новый завод по производству BEV.

Kia переключает свою стратегию по электромобилям на высшую передачу, объявив об открытии нового завода, который будет расположен в провинции Кёнги в Южной Корее.

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Хотя инвестиции в размере 758 миллионов долларов США (1 триллион вон), безусловно, очень важны, есть еще одна новость, которая, вероятно, еще более интересная – Kia выпустит семейство легких коммерческих автомобилей с полностью электрическими силовыми агрегатами, а первая модель этого модельного ряда поступит в продажу в 2025 году.

Автопроизводитель называет эти новые продукты «автомобилями специального назначения» и публикует первые эскизы, на которых можно увидеть четыре фургона разного размера. Все они будут базироваться на скейтборд-платформе фирмы eS для электромобилей, которую можно использовать для разных типов кузовов и размеров. Проект известен как SW, и Kia обещает выпустить первую модель к середине десятилетия.

Семейство SW будет состоять из разных моделей, отвечающих потребностям различных компаний. Модельный ряд будет включать фургон для доставки, фургон с организацией поездок и, скорее всего, роботакси. Первыми появятся модели среднего размера, а затем – крупногабаритные LCV, имеющие грузовую и пассажирскую версии. Малые фургоны будут выпущены с технологией автономного вождения.

Новая линейка легких коммерческих автомобилей будет производиться на новом заводе, который должен заработать во второй половине 2025 года. Амбициозный план Kia предусматривает сборку 150 000 автомобилей в течение первого полного года с потенциальным расширением в производстве в последующие годы. На новом заводе автопроизводитель введет производственный процесс, который он называет клеточным методом. Это уменьшает расстояние, которое должны пройти материалы и продукты при производстве, группируя вместе машины или рабочие станции, используемые для производства подобных продуктов или компонентов.

Новый завод Kia и новое семейство фургонов с аккумулятором являются частью плана Hyundai Motor Group стать третьим по величине производителем электромобилей в мире к концу текущего десятилетия. Hyundai, Kia и Genesis инвестируют около 18 миллиардов долларов в течение следующих семи лет в попытку расширить производство электромобилей в Южной Корее. К 2030 году автомобильный конгломерат хочет иметь не менее 31 электрической модели в глобальной продаже.