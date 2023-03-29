Кроме предварительных спецификаций, Kia также показала уровень комплектации GT-Line, содержащий более спортивные детали дизайна.

После предварительного просмотра дизайна две недели назад Kia раскрыла больше информации о своем совершенно новом электрическом флагманском внедорожнике EV9, включая характеристики силовой установки, размеры и характеристики.

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Созданный на базе электрической глобальной модульной платформы (E-GMP) материнской компании Hyundai Motor Group, первый трехрядный электрический внедорожник Kia имеет три конфигурации силовой установки с аккумуляторной технологией четвертого поколения.

Базовой моделью является EV9 RWD Standard, которая оснащена батареей емкостью 76,1 киловатт-часов, питающей электродвигатель мощностью 160 киловатт (215 лошадиных сил) и крутящим моментом 350 Ньютон-метров. Согласно предварительным данным, в этой конфигурации Kia EV9 RWD Standard разгоняется до 100 км/ч за 8,2 секунды.

Для тех, кому более важен запас хода, чем производительность, модель Kia EV9 RWD Long Range оснащена аккумулятором емкостью 99,8 кВт/ч и двигателем мощностью 150 кВт (201 л.с.), обеспечивающим разгон до первой сотни за 9,4 секунды и ориентировочную дальность свыше 541 километра по испытательному циклу WLTP.

Большая батарея также питает самую высокую модель EV9 AWD, которая оснащена двумя электродвигателями, которые вместе выдают 283 кВт (380 л.с.) и суммарный момент 600 Нм. В данной конфигурации электрический джип разгоняется от 0 до сотки за 6,0 секунды.

Если недостаточно быстро, дополнительная функция Boost уменьшает время ускорения до 5,3 секунды. Функция Boost, которую можно купить позже в Kia Connect Store, увеличивает комбинированный крутящий момент до 700 Нм.

Kia не раскрыла целевой запас хода для моделей EV9 RWD Standard и EV9 AWD, но заявила, что сверхбыстрая система зарядки 800 В добавляет 148 миль запаса хода примерно за 15 минут.

Как и в других транспортных средствах E-GMP, EV9 также оснащен функцией Vehicle-to-Load (V2L) через интегрированный блок управления зарядкой (ICCU), обеспечивающий до 3,68 кВт мощности для подзарядки ноутбуков или использование снаряжения для кемпинга.

Основной технологической особенностью EV9 является система Highway Driving Pilot (HDP), которая обеспечит условное автономное вождение 3 уровня на отдельных рынках, где разрешают законы. Благодаря 15 датчикам, включая два лидера, HDP сможет сканировать и обнаруживать объекты в полном поле зрения на 360 градусов, чтобы предотвратить возможные столкновения. HDP будет доступен у модели EV9 GT-Line в будущем.

EV9 также представляет упомянутый ранее Kia Connect Store, позволяющий клиентам покупать цифровые функции и услуги по требованию. Это позволит им постоянно обновлять возможности EV9 посредством обновлений по воздуху (OTA) в любое время.

Например, технологию Digital Pattern Lighting Grille в EV9 GT-Line можно усовершенствовать с помощью функции Lighting Pattern. Дистанционная система помощи при парковке Kia Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) также предлагается как цифровая функция, так и потоковая передача контента через аудиовизуальную, навигационную и телематическую систему (AVNT) автомобиля.

EV9 также поставляется с цифровым ключом Kia 2, использующим технологию Ultra-Wide Band (UWB), позволяющей пользователям открывать и запускать автомобиль с помощью смартфона.

Что касается расширенных систем помощи водителю (ADAS), то список очень длинный и включает систему предотвращения столкновений сзади (RCCA), систему предотвращения столкновений в слепых зонах (BCA), систему поддержки полосы движения (LKA), систему интеллектуального ограничения скорости. Assist (ISLA), интеллектуальный круиз-контроль на основе навигации (NSCC).

Что касается размеров, EV9 почти идентичен Telluride: 5010 миллиметров в длину, 1980 мм в ширину и 1755 мм в высоту. Единственное значительное отличие касается колесной базы, которая почти на 8 дюймов длиннее для EV9 и составляет 3100 мм.

Большие размеры превращаются в вместительный салон с тремя рядами сидений с шести- и семиместной конфигурацией. Kia EV9 предлагает четыре варианта сиденья второго ряда, включая 3-местные многоместные сиденья, базового типа, расслабляющего типа (сиденья первого и второго ряда отбрасываются вместе, когда заряжается внедорожник). Также они возвращаются на 180 градусов лицом к третьему ряду.

В Kia говорят, что EV9 имеет аэродинамический коэффициент 0,28, достигнутый благодаря применению передовых функций, таких как трехмерное покрытие днища, аэродинамические колеса (19, 20 и 21 дюйм) и инновационные завесы воздушные, встроенные в передний бампер.

В дополнение к стандартной модели, представленной в начале этого месяца, Kia EV9 также предложит украшение GT-Line со спортивными изменениями стиля, такими как измененные бамперы, колеса и багажник на крыше, а также характерную цветовую палитру.

Публичный дебют EV9 состоится на Seoul Mobility Show 2023 позже этого месяца, после чего состоится североамериканская премьера на Международном автосалоне в Нью-Йорке в начале апреля.

Kia откроет предварительные заказы для корейского рынка во втором квартале 2023 г., а продажи начнутся со второй половины года на отдельных глобальных рынках. Цены будут объявлены позже.