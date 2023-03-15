Трехрядная конструкция салона включает отдельные кресла второго ряда, которые могут вращаться на 180 градусов. Это очень напоминает концепцию Kia EV9.

Автопроизводители погружаются в мир электромобилей: мы уже видели компактные кроссоверы, роскошные седаны и даже пару пикапов. Хотя существует еще много сегментов без полностью электрических предложений, самым удивительным может быть отсутствие трехрядных кроссоверов от основных брендов.

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Встречайте Kia EV9 2024, который отказывается от консервативного подхода южнокорейского бренда к новым сегментам! Хотя Kia пока не делится техническими подробностями о своем первом трехрядном электромобиле, но обещает сделать это поближе к концу марта, когда запланирован цифровой дебют EV9.

Снаружи

EV9 не сильно отличается от концепта, показанного в Лос-Анджелесе 2021 году. Края кузова стали более мягкими, колесные арки более массивными, а фары выросли. Форма, стиль, основная сущность концепта EV9 почти беспрепятственно проходят путь к серийному автомобилю.

Внутри

Салон имеет аналогичный эволюционный подход от концепта. Приборная панель, похожая на полку, также скрывает сенсорные емкостные кнопки для навигации по экрану информационно-развлекательной системы. Открытое пространство перед центральной консолью подчеркивает пространство и ровный пол, созданный электрической архитектурой.

Руль обычного дизайна в отличие от концепта. В то же время кресла оснащены сетчатыми подголовниками, которые очень удобны – форма дизайна похожа на Volvo и довольно привлекательна. Говоря о задних сиденьях, они заслуживают отдельного абзаца.

Серийный макет содержит отдельные кресла второго ряда с поворотом. Они могут вращаться на 180 градусов лицом назад, что упрощает общение с пассажирами третьего ряда. Сидения также поворачиваются на 90 градусов, что облегчает погрузку и разгрузку. В то же время третий ряд достаточно обширен для взрослого человека во время коротких путешествий (в отличие от текущего Telluride).

Обратный отсчет

Как мы уже говорили, Kia не делится никакими техническими деталями по EV9, кроме признания того, что платформа E-GMP лежит в его основе. Однако, имея эту информацию, мы можем произвести несколько надежных предположений. Во-первых, EV9 будет иметь как 400-вольтную, так и 800-вольтовую архитектуру, что обеспечит быструю зарядку постоянным током. Должны быть доступны модели с двойным и одним двигателем, в то время как увеличенный размер EV9 может позволить больший аккумулятор.

Мы узнаем больше о EV9 в ближайшие недели, поскольку Kia планирует цифровой дебют до конца марта. Между тем, личный дебют EV9 должен состояться на автосалоне в Нью-Йорке.