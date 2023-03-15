Трирядна конструкція салону з окремими кріслами другого ряду, що можуть обертатися на 180 градусів, дуже нагадує концепцію Kia EV9.

Автовиробники занурюються у світ електромобілів: ми вже бачили компактні кросовери, розкішні седани та навіть пару пікапів. Хоча існує ще багато сегментів без повністю електричних пропозицій, найдивовижнішим може бути відсутність трирядних кросоверів від основних брендів.

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Зустрічайте Kia EV9 2024 року, який відмовляється від консервативного підходу південнокорейського бренду до нових сегментів! Хоча Kia поки що не ділиться технічними подробицями щодо свого першого трирядного електромобіля, але обіцяє зробити це ближче до кінця березня, коли заплановано цифровий дебют EV9.

Зовні

EV9 не сильно відрізняється від концепту, показаного в Лос-Анджелесі 2021 році. Краї кузова стали м’якшими, колісні арки масивнішими, а фари зросли. Форма, стиль, основна суть концепту EV9 майже безперешкодно проходять шлях до серійного автомобіля.

Дизайнерський мотив охоплює всю ширину передньої панелі, поєднуючи тонкі вертикальні фари, які багато в чому запозичили як у концепції, так і у серійного Telluride. Є також пряма лінія поясу, що нагадує стрілку, яка раптово піднімається вгору за задніми дверцятами, трикутні характерні лінії, які утворюють задню та передню кромки передніх і задніх колісних арок відповідно, насичений геометричний дизайн коліс. Зокрема, головним моментом є блочні колеса – автомобіль у галереї має квадратний мотив, але Kia також показала нам EV9 із більш трикутним дизайном, як в концепту. Тим часом дизайн задніх ліхтарів практично ідентичний концепту, в той час, як розкладні двері багажника також імітують шоу-кар.

В середині

Салон має аналогічний еволюційний підхід від концепту. Панель приладів, схожа на полицю, також приховує сенсорні ємнісні кнопки для навігації по екрану інформаційно-розважальної системи. Відкритий простір перед центральною консоллю підкреслює простір і рівну підлогу, створені електричною архітектурою.

Кермо має звичайний дизайн на відміну від концептуального варіанту. Водночас крісла оснащені сітчастими підголівниками, які надзвичайно зручні – форма дизайну схожа на Volvo та досить приваблива. Говорячи про задні сидіння, вони заслуговують окремого абзацу.

Серійний прототип містить окремі крісла другого ряду з поворотом. Вони можуть обертатися на 180 градусів обличчям назад, що полегшує спілкування з пасажирами третього ряду. Сидіння також повертаються на 90 градусів, що полегшує завантаження та розвантаження. Третій ряд досить просторий для дорослої людини під час коротких подорожей (на відміну від поточного Telluride).

Зворотний відлік

Як ми вже говорили, Kia не ділиться жодними технічними деталями щодо EV9, окрім визнання того, що платформа E-GMP лежить в його основі. Однак, маючи цю інформацію, ми можемо зробити кілька надійних припущень. По-перше, EV9 матиме як 400-вольтну, так і 800-вольтову архітектуру, що забезпечить швидку зарядку постійним струмом. Мають бути доступні моделі з подвійним і одним двигуном, тоді як збільшений розмір EV9 може дозволити більший акумулятор.

Ми дізнаємося більше про EV9 найближчими тижнями, оскільки Kia планує цифровий дебют до кінця березня. Тим часом особистий дебют EV9 має відбутися на автосалоні в Нью-Йорку.