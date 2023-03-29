Окрім попередніх специфікацій, Kia також показала рівень комплектації GT-Line, який містить більш спортивні деталі дизайну.

Після попереднього перегляду дизайну два тижні тому Kia розкрила більше інформації про свій абсолютно новий електричний флагманський позашляховик EV9, включаючи характеристики силової установки, розміри та характеристики.

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Створений на базі електричної глобальної модульної платформи (E-GMP) материнської компанії Hyundai Motor Group, перший трирядний електричний позашляховик Kia має три конфігурації силової установки з акумуляторною технологією четвертого покоління.

Базовою моделлю є EV9 RWD Standard, яка оснащена батареєю ємністю 76,1 кіловат-годин, яка живить електродвигун потужністю 160 кіловат (215 кінських сил) і крутним моментом 350 Ньютон-метрів. Згідно з попередніми даними, у цій конфігурації Kia EV9 RWD Standard розганяється до 100 км/год за 8,2 секунди.

Для тих, кому більше важливий запас ходу, ніж продуктивність, модель Kia EV9 RWD Long Range оснащена акумулятором ємністю 99,8 кВт/год і двигуном потужністю 150 кВт (201 к.с.), що забезпечує розгін до першої сотні за 9,4 секунди та орієнтовну дальність понад 541 кілометр за випробувальним циклом WLTP.

Велика батарея також живить найвищу модель EV9 AWD, яка оснащена двома електродвигунами, які разом видають 283 кВт (380 к.с.) і сумарний момент 600 Нм. У цій конфігурації електричний позашляховик розганяється від 0 до сотні за 6,0 секунди.

Якщо це недостатньо швидко, додаткова функція Boost зменшує час прискорення до 5,3 секунди. Функція Boost, яку можна придбати пізніше в Kia Connect Store, збільшує комбінований крутний момент до 700 Нм.

Kia не розкрила цільовий запас ходу для моделей EV9 RWD Standard і EV9 AWD, але заявила, що надшвидка система зарядки 800 В додає 148 миль запасу ходу приблизно за 15 хвилин.

Як і в інших транспортних засобах E-GMP, EV9 також оснащений функцією Vehicle-to-Load (V2L) через інтегрований блок керування зарядкою (ICCU), що забезпечує до 3,68 кВт потужності для заряджання ноутбуків або використання спорядження для кемпінгу.

Основною технологічною особливістю EV9 є система Highway Driving Pilot (HDP), яка забезпечить умовне автономне водіння рівня 3 на окремих ринках, де дозволяють закони. Завдяки 15 датчикам, включаючи два лідари, HDP зможе сканувати та виявляти об’єкти в повному полі зору на 360 градусів, щоб запобігти можливим зіткненням. HDP буде доступний у моделі EV9 GT-Line у майбутньому.

EV9 також представляє згаданий раніше Kia Connect Store, який дозволяє клієнтам купувати цифрові функції та послуги на вимогу. Це дозволить їм постійно оновлювати можливості EV9 за допомогою оновлень по повітрю (OTA) у будь-який час.

Наприклад, технологію «Digital Pattern Lighting Grille» у EV9 GT-Line можна вдосконалити за допомогою функції «Lighting Pattern». Дистанційна система допомоги під час паркування Kia Remote Smart Parking Assist 2 (RSPA 2) також пропонується як цифрова функція, як і потокова передача контенту через аудіовізуальну, навігаційну та телематичну систему (AVNT) автомобіля.

EV9 також постачається з цифровим ключем Kia 2, який використовує технологію Ultra-Wide Band (UWB), що дозволяє користувачам відкривати та запускати автомобіль за допомогою смартфона.

Що стосується розширених систем допомоги водієві (ADAS), то список дуже довгий і включає систему запобігання зіткненням ззаду (RCCA), систему запобігання зіткненням у сліпих зонах (BCA), систему підтримки смуги руху (LKA), систему інтелектуального обмеження швидкості. Assist (ISLA), інтелектуальний круїз-контроль на основі навігації (NSCC) тощо.

Щодо розмірів, то EV9 майже ідентичний Telluride: 5010 міліметрів у довжину, 1980 мм у ширину та 1755 мм у висоту. Єдина значна відмінність стосується колісної бази, яка майже на 8 дюймів довша для EV9 і становить 3100 мм.

Великі розміри перетворюються на місткий салон із трьома рядами сидінь із шести- та семимісною конфігурацією. Kia EV9 пропонує чотири варіанти сидіння другого ряду, включаючи 3-місні багатомісні сидіння, базового типу, розслаблюючого типу (сидіння першого та другого ряду відкидаються разом, коли позашляховик заряджається). Також вони повертаються на 180 градусів обличчям до третього ряду.

У Kia кажуть, що EV9 має аеродинамічний коефіцієнт 0,28, досягнутий завдяки застосуванню передових функцій, таких як тривимірне покриття днища, аеродинамічні колеса (19, 20 і 21 дюйм) і інноваційні повітряні завіси, вбудовані в передній бампер.

На додаток до стандартної моделі, представленої на початку цього місяця, Kia EV9 також запропонує оздоблення GT-Line зі спортивними змінами стилю, такими як змінені бампери, колеса та багажник на даху, а також характерну кольорову палітру.

Публічний дебют EV9 відбудеться на Seoul Mobility Show 2023 пізніше цього місяця, після чого відбудеться північноамериканська прем’єра на Міжнародному автосалоні в Нью-Йорку на початку квітня.

Kia відкриє попередні замовлення для корейського ринку в другому кварталі 2023 року, а продажі почнуться з другої половини року на окремих глобальних ринках. Ціни будуть оголошені пізніше.