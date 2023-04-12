Автовиробник інвестує 758 мільйонів доларів у новий завод з виробництва BEV.

Kia перемикає свою стратегію щодо електромобілів на вищу передачу, оголосивши про відкриття нового заводу, який буде розташований у провінції Кьонгі в Південній Кореї.

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Хоча інвестиції в розмірі 758 мільйонів доларів США (1 трильйон вон) є, безперечно, дуже важливими, є ще одна новина, яка, ймовірно, ще цікавіша – Kia випустить сімейство легких комерційних автомобілів з повністю електричними силовими агрегатами, а перша модель цього модельного ряду надійде у продаж у 2025 році.

Автовиробник називає ці нові продукти «автомобілями спеціального призначення» та публікує перші ескізи, на яких можна побачити чотири фургони різного розміру. Усі вони базуватимуться на скейтборд-платформі фірми eS для електромобілів, яку можна використовувати для різних типів кузовів і розмірів. Проект відомий як SW, і Kia обіцяє випустити першу модель до середини десятиліття.

Сімейство SW складатиметься з різних моделей, які відповідають потребам різних компаній. Модельний ряд включатиме фургон для доставки, фургон із організацією поїздок і, швидше за все, роботаксі. Першими з’являться моделі середнього розміру, а потім – великогабаритні LCV, які матимуть вантажну та пасажирську версії. Малі фургони також будуть випущені з технологією автономного водіння.

Нову лінійку легких комерційних автомобілів вироблятимуть на новому заводі, який має запрацювати у другій половині 2025 року. Амбітний план Kia передбачає збірку 150 000 автомобілів протягом першого повного року з потенційним розширенням у виробництві у наступні роки. На новому заводі автовиробник впровадить виробничий процес, який він називає клітинним методом. Це зменшує відстань, яку мають пройти матеріали та продукти під час виробництва, групуючи разом машини або робочі станції, які використовуються для виробництва подібних продуктів або компонентів.

Новий завод Kia та нове сімейство фургонів з акумуляторним живленням є частиною плану Hyundai Motor Group стати третім за величиною виробником електромобілів у світі до кінця поточного десятиліття. Hyundai, Kia та Genesis інвестують близько 18 мільярдів доларів протягом наступних семи років у спробу розширити виробництво електромобілів у Південній Кореї. До 2030 року автомобільний конгломерат хоче мати не менше 31 електричної моделі в глобальному продажі.