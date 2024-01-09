Автовиробник з Кореї показав електричні фургони, кузови яких можна легко змінювати під конкретні перевезення завдяки електромагнітним з’єднанням.

Поява сучасних електромобілів на низьких плоских платформах завдяки акумуляторним системам спонукало інженерів Kia розробити транспортні засоби зі змінними кузовами. Вони вважають, що створили ряд комерційних автомобілів з винятковою універсальністю. І тут жодних заперечень не надійшло – у сегменті LCV започатковано нову сторінку.

Корейський автовиробник показав на виставці Consumer Electronics Show (CES) 2024 три концептуальні електромобілі PV1, PV5 і PV7. Першим вийде на дорогу середньорозмірний PV5. Він уже доступний у різних варіантах кузова, що дає власникам такого транспортного засобу широкий вибір для господарювання чи надання послуг у сфері перевезень.

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Розробники платформи Beyond Vehicle Business вказують на гнучке шасі автомобіля, що матиме фіксовану кабіну, або "зону водія". Закабінний простір матиме змінну верхню частину корпусу, свого роду "модуль життя", що кріпиться до корпусу кількома механічними з’єднаннями та ще кількома електромагнітними точками фіксації. Виробник не розголошує деталі цієї технології, але процес заміни верхів кузова обіцяють швидким та легким.

Kia обіцяє кожен життєвий модуль поставляти як стандартний комплект. Фото: Kia

Виробник запропонує варіанти кузова – Basic, Van, High Roof і Chassis Cab. При цьому сидіння та відсіки для речей у життєвих модулях також будуть рухомими та знімними, щоб дозволити фургон швидко перетворити на таксі.

Kia не розкриває багато про PV1 і PV7, але в загальних характеристиках сказано, що у модельному ряду буде "дивовижний запас ходу". А PV1 буде найменшою моделлю, призначеною для міст та інших тісних місць.

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"Kia PBV започаткує нову еру безперебійних рішень для повсякденного бізнесу та стилю життя. Ми сподіваємося зробити життя наших клієнтів простішим і кращим, незалежно від того, перебувають вони на місці чи в русі, пропонуючи виняткову гнучкість і налаштування завдяки радикальній модульності", — сказав голова Kia Global Design Карім Хабіб.

Інженери Kia планують розробити спеціальне програмне забезпечення для бізнесу, яке допоможе власникам керувати своїми автопарками. Автомобілі серії PV також використовуватимуть технологію штучного інтелекту, щоб надавати прогнозні пропозиції щодо технічного обслуговування та програму заряджання, адаптовану до потреб кожного клієнта.

Мінівен легко трансформувати з вантажної версії у таксі чи сімейний автомобіль для мандрівок. Кермо присутнє, але в планах автономне водіння. Фото: Kia

Kia називає шасі та технологію, що лежить в основі цих транспортних засобів, "платформою поза транспортним засобом" або PBV, а фотомобілі — це лише початок. Автовиробник планує розробити технологію автономного водіння для транспортних засобів через своїх партнерів у Motional і Hyundai.

Під проєкт Beyond Vehicle Business Kia планує відкрити завод з PBV в Кореї. Очікується, що він почне працювати у 2025 році та матиме річну потужність 150 000 одиниць.