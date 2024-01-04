Корейський бренд Kia вже має лінійку власних електричних автомобілів під назвою EV. Наразі вона складається з сімейних седанів та кросоверів, однак фанати вирішили уявити, як би виглядав пікап EV від Kia.

Очевидно, що ринок автомобілів з нульовими викидами поступово продовжуватиме зростати й у 2024 році. Електромобілі зараз представлені не лише в формфакторі класичних сімейних седанів чи кросоверів.

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Kia – одна з тих компаній, яка зробила ставку на революцію електромобілів, створивши платформу E-GMP, та запустивши лінійку власних електричних авто. Наразі в продажі седан EV6 та кросовер EV9, а зовсім скоро до них приєднаються бюджетні моделі EV3, EV4 та EV5. Зрештою, їх модельний ряд охопить електромобілі за ціною від 30 до 80 тисяч доларів.

Kia EV6

Однак зараз активно поширюються чутки про можливість Kia чи Hyundai розробки нового повнорозмірного електропікапа. Невідомо, чи дійсно корейський автоконцерн серйозно розглядає запуск подібної моделі на якомусь зі своїх брендів, проте варто зазначити, що конкуренція в ніші електричних пікапів уже достатньо висока.

Зокрема, одразу можна визначити такі моделі, як: Rivian R1T, GMC Hummer EV, і Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV, Ram 1500 REV та Tesla Cybertruck. Можливо, деякі автовиробники представлять власні моделі пікапів вже незабаром.

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Чутки про можливе створення пікапа Kia, дуже надихнули ентузіастів. Точніше, віртуальний художник, більш відомий у соціальних мережах як SRK Designs, вирішив придумати власний пікап Kia EV.

Цікаво, що крутий дизайн, здається, не єдина перевага такого варіанту – цей дизайнерський проєкт також містить набір дверей, схожих на ті, що має Rolls-Royce, що робить цей неіснуючий пікап від Kia досить помітним серед інших електричних конкурентів.