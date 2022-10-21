Sierra EV у версії Edition 1 надійде в продаж у 2024 році за ціною від 108 695 доларів.

На початку 2024 року пікап вийде на дороги у версії Denali Edition 1. Приблизно через рік з’являться інші комплектації – Sierra EV AT4 та Elevation. Технічні характеристики, про які заявив виробник, стосуються лише першої версії.

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Вантажівка оснащена електродвигунами, встановленими спереду та ззаду, які надають їй максимальну потужність 754 кінські сили. Вони живляться від акумуляторної батареї Ultium, яка забезпечує запас ходу до 640 км і може заряджатися за допомогою швидкої зарядки 800 вольт постійного струму зі швидкістю 161 км кожні десять хвилин.

Незважаючи на відмову від звичайного двигуна, Sierra залишається справжнім пікапом. Він пропонується з адаптивною пневматичною підвіскою та п’ятьма режимами водіння (стандартний, буксирування/перевезення, позашляховий режим, мій режим і максимальна потужність). Максимальна вантажопідйомність пікапа становить 4309 кг.

Порівняно з тим, що може зробити звичайна Sierra, EV має здатність перетворюватися на мобільний енергетичний банк для подачі електроенергії в електроінструменти або може «забезпечувати основними потребами дому до 21 дня».

GMC пропонуватиме версію Sierra EV Denali Edition 1 лише з подвійною кабіною. Вона коштуватиме аж від 107 000 доларів. Втім, пізніше будуть версії ціною від 50 000 доларів.