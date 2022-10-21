Sierra EV в версии Edition 1 поступит в продажу в 2024 году по цене от 108695 долларов.

В начале 2024 года пикап выйдет на дороги в версии Denali Edition 1. Приблизительно через год появятся другие комплектации – Sierra EV AT4 и Elevation. Технические характеристики, о которых заявил производитель, относятся только к первой версии.

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Грузовик оснащен электродвигателями, установленными спереди и сзади, которые придают ей максимальную мощность 754 лошадиные силы. Они питаются от аккумуляторной батареи Ultium, которая обеспечивает запас хода до 640 км и может заряжаться с помощью быстрой зарядки 800 вольт постоянного тока со скоростью 161 км каждые десять минут.

Несмотря на отказ от обычного двигателя, Sierra остается настоящим пикапом. Он предлагается с адаптивной пневматической подвеской и пятью режимами вождения (стандартный, буксировка/перевозка, внедорожный режим, мой режим и максимальная мощность). Максимальная грузоподъемность пикапа составляет 4309 кг.

В сравнении с тем, что может сделать обычная Sierra, EV обладает способностью превращаться в мобильный энергетический банк для подачи электроэнергии в электроинструменты или может «обеспечивать основные потребности дома до 21 дня».

GMC будет предлагать версию Sierra EV Denali Edition 1 только с двойной кабиной. Она будет стоить от 107 000 долларов. Впрочем, позже будут версии ценой от 50 000 долларов.