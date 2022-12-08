Компанія RAM нещодавно опублікувала кілька тизерів, які відкривають перший електричний пікап марки.

Причому поки що виробник розробляє лише концепт майбутнього автомобіля, тоді як основні конкуренти з Детройту вже випустили серійні машини. Незважаючи на відсутність точної інформації про американську новинку, про RAM 1500 Revolution 2024 відомо багато.

Читайте також: Hennessey будує пікап RAM TRX 6х6 Mammoth з 1200-сильним мотором

Так, у Мережі з'явився перший рендер, який докладно розкриває зовнішність електропікапу. Це зображення створювалося на основі тизерів, які виходили з 2021 року. На думку автора рендера, американська новинка збереже фірмовий стиль, хоча її зовнішність буде виконана в унікальному для RAM дизайні. Пікап отримає нестандартну головну оптику з двома світлодіодними смужками, що звужуються до центру. Місце решітки радіатора займе чорна заглушка з назвою марки. Передній бампер вийде великим багато в чому через наявність додаткового захисного обважування.

За чутками, американська новинка може вийти із двома або навіть трьома електромоторами. Тобто за умовчанням пікап буде повнопривідним. Сукупна потужність двигунів поки не відома, але вона повинна досягти 580 або 754 к.с., як у основних конкурентів. Представники RAM пообіцяли, що новий пікап перевершить своїх однокласників за показниками буксирувальної здатності та вантажопідйомності. Запас ходу у американської моделі може сягнути 800 кілометрів.

Офіційна презентація концепту відбудеться на початку січня. Але до виходу серійного пікапа мине багато часу. Навіть за попередніми даними, він дебютує не раніше 2024. При цьому не виключено, що терміни презентації будуть перенесені.