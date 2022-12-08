Компания RAM недавно опубликовала несколько тизеров, открывающих первый электрический пикап марки.

Причем пока производитель разрабатывает лишь концепт будущего автомобиля, в то время как основные конкуренты из Детройта уже выпустили серийные машины. Несмотря на отсутствие точной информации об американской новинке, о RAM 1500 Revolution 2024 известно многое.

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Так, в Сети появился первый рендер, подробно раскрывающий внешность электропикапа. Это изображение создавалось на основе тизеров, выходивших с 2021 года. По мнению автора рендера, американская новинка сохранит фирменный стиль, хотя ее внешность будет исполнена в уникальном для RAM дизайне. Пикап получит нестандартную главную оптику с двумя светодиодными полосками сужающимися к центру. Место радиаторной решетки займет черная заглушка с названием марки. Передний бампер получится большим во многом из-за наличия дополнительного защитного обвеса.

По слухам, американская новинка может выйти с двумя или даже тремя электромоторами. То есть по умолчанию пикап будет полноприводным. Совокупная мощность двигателей пока не известна, но она должна достигнуть 580 или 754 л.с., как у основных конкурентов. Представители RAM пообещали, что новый пикап превзойдет своих одноклассников по показателям буксировочной способности и грузоподъемности. Запас хода у американской модели может достичь 800 километров.

Официальная презентация концепта состоится в начале января. Но до выхода серийного пикапа пройдет много времени. Даже по предварительным данным, он дебютирует не ранее 2024 года. При этом не исключено, что сроки презентации будут перенесены.