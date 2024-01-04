Корейский бренд Kia уже имеет линейку собственных электрических автомобилей под названием EV. На данный момент она состоит из семейных седанов и кроссоверов, однако фанаты решили представить, как бы выглядел пикап EV от Kia.

Очевидно, что рынок автомобилей с нулевыми выбросами постепенно будет продолжать расти и в 2024 году. Электромобили сейчас представлены не только в формфакторе классических семейных седанов или кроссоверов.

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Kia – одна из тех компаний, которая сделала ставку на революцию электромобилей, создав платформу E-GMP, и запустив линейку собственных электрических авто. Сейчас в продаже седан EV6 и кроссовер EV9, а совсем скоро к ним присоединятся бюджетные модели EV3, EV4 и EV5. В конце концов, их модельный ряд охватит электромобили по цене от 30 до 80 тысяч долларов.

Kia EV6

Однако сейчас активно распространяются слухи о возможности Kia или Hyundai разработки нового полноразмерного электропикапа. Неизвестно, действительно ли корейский автоконцерн серьезно рассматривает запуск подобной модели на каком-то из своих брендов, однако стоит отметить, что конкуренция в нише электрических пикапов уже достаточно высока.

В частности, сразу можно определить такие модели, как: Rivian R1T, GMC Hummer EV, і Ford F-150 Lightning, GMC Sierra EV, Ram 1500 REV и Tesla Cybertruck. Возможно, некоторые автопроизводители представят собственные модели пикапов уже вскоре.

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Слухи о возможном создании пикапа Kia, очень вдохновили энтузиастов. Точнее, виртуальный художник, более известный в социальных сетях как SRK Designs, решил придумать собственный пикап Kia EV.

Интересно, что крутой дизайн, кажется, не единственное преимущество такого варианта – этот дизайнерский проект также содержит набор дверей, похожих на те, что имеет Rolls-Royce, что делает этот несуществующий пикап от Kia достаточно заметным среди других электрических конкурентов.