Kia предоставляет минивэну Carnival 2025 года новый вид и 242-сильный гибридный силовой агрегат. Седан K5 также имеет свежее лицо и новый двигатель. Оба дебютируют на Чикагском автосалоне 2024 года.

Минивэн Kia Carnival 2025 модельного года больше похож на SUV, чем когда-либо, благодаря новому коренастому лицу. Но в обновленном Carnival есть не только внешний вид. То же самое можно сказать и о седане K5, который также одет в новую одежду 2025 модельного года.

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Kia Carnival 2025

Обновлений Kia Carnival 2025 года очень много. Невозможно не заметить прямоугольное лицо, которое теперь носит большую прямоугольную решетку радиатора Kia, окруженную кубическими фарами и светодиодными ходовыми огнями автопроизводителя "Star Map". Он излучает точеный, вертикальный дизайн, что придает фургону явного вида внедорожника. Новые задние фонари и несколько переработанная задняя панель добавляют мясистого вкуса, особенно когда к задней части Carnival добавляется дополнительная защита. Только когда ваш взгляд сосредотачивается на стороне, вы видите раздвижные боковые двери, которые напоминают вам, что это действительно переднеприводный минивэн.

Это также не плохо. Интерьер предлагает большое количество 145,1 кубических футов грузового пространства без второго и третьего рядов. Оставьте их на месте, и пассажиры смогут наслаждаться роскошными номерами второго ряда с откидными сиденьями и подножками. Все пассажиры могут воспользоваться дополнительным набором развлечений Connected Car Rear Cockpit, благодаря которому в салоне есть несколько 14,6-дюймовых HD-мониторов.

Тем временем в передней части есть новая панель приборов и центральная консоль, которая, хоть и похожа по дизайну на прошлый Carnival, но содержит больше технологий. Мы увидели макет еще в декабре, показывая меньше тактильных кнопок и поворотный рычаг вместо старого переключателя. Connected Car Navigation Cockpit от Kia работает с такими функциями, как ускорение времени обработки, добавление часто используемых функций на легкодоступный экран, цифровой ключ 2, который позволяет смарт-устройствам, таким как телефоны, служить ключами, и обновления по воздуху.

Под капотом доступна новая гибридная силовая установка. Она сочетает 1,6-литровый двигатель с турбонаддувом и двигатель мощностью 54 кВт, генерирующий 242 лошадиные силы. Он подключается к шестиступенчатой автоматической коробке передач, но стоит отметить, что это не гибридная установка, подключаемая от сети, поэтому нет лишь электрического диапазона. Для тех, кто предпочитает Carnival без электрификации, все еще доступен знакомый 3,5-литровый V6. Тем не менее мощность падает очень незначительно до 287 л.с.

Kia K5 2025

К карнавалу присоединяется обновленный K5 2025 года, хотя изменения здесь не такие драматичные. Новая передняя панель сохраняет привычную форму решетки, но добавляет большие угловые вентиляционные отверстия. Фары также обновлены, добавив вышеупомянутую светодиодную подпись "Star Map", которая выглядит как молнии на крыльях K5. Новые задние фонари продолжают эту тему вместе с измененной нижней задней панелью и новым багажником со встроенным спойлером в стандартной комплектации.

Интерьер K5 получил новую группу элементов управления под вентиляционными отверстиями в центре. Kia предлагает немного больше стандартного оснащения в некоторых комплектациях, в частности EX, который имеет обновленную стереосистему Bose, сиденья водителя с электроприводом регулировки в 10 направлениях, подогрев руля и систему цифрового ключа.

Самая большая новость K5 - это то, чего вы не видите, а именно 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель с безнаддувом, который заменяет 1,6-литровый турбонаддув в моделях, отличных от GT. Мощность возрастает до 191 л.с., что является незначительным увеличением по сравнению с предыдущим K5. GT все еще немного хриплый с турбированным 2,5-литровым агрегатом, выдающим 290 л.с.

Оба автомобиля дебютируют на Чикагском автосалоне 2024 года, который откроется для публики 10 февраля. Цены на Carnival 2025 года и K5 будут объявлены ближе к дате их продажи, которая ожидается позже в этом году.