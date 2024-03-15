Керівництво компанії підтвердило чутки про те, що планує розпочати виробництво свого найдоступнішого та найкомпактнішого електромобіля в лінійці ID. Дебют моделі ID.1 запланований на 2027 рік.

Лідер компанії Томас Шафер у щорічній пресконференції VW підтвердив, що масштабна робота над проєктом, робоча назва якого - ID.1 уже ведеться, а його дебют запланований на 2027 рік.

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Як заявив керівник бренду, найбільшою проблемою для компанії є дороговизна батарей, що дуже впливає на вартість електромобіля, а тому Volkswagen поки не може створити електричну модель дешевшу за 20 000 доларів шляхом масового виробництва.

Volkswagen ID.2all

Компанія має чотири стратегії, щодо того, де та для яких ринків буде створено ID.1. Також, відомо, що VW також веде переговори з Renault про створення невеликого масового електромобіля. За словами Шафера, найменший ID.1 поділятиме концепцію нещодавно представленого ID.2all, старт виробництва якого заплановано на 2026 рік: «просторий, як Golf, і доступний, як Polo».

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Шафер підтвердив, що компанія дотримується свого плану розробки електромобілів, включаючи 11 нових моделей бренду Volkswagen, які будуть запущені до 2027 року. Зокрема, моделі ID.2all та ID.1 будуть одними з них й займатимуть місце в бюджетному сегменті.