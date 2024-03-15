Руководство компании подтвердило слухи о том, что планирует начать производство своего самого доступного и компактного электромобиля в линейке ID. Дебют модели ID.1 запланирован на 2027 год.

Лидер компании Томас Шафер в ежегодной пресс-конференции VW подтвердил, что масштабная работа над проектом, рабочее название которого - ID.1 уже ведется, а его дебют запланирован на 2027 год.

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Как заявил руководитель бренда, самой большой проблемой для компании является дороговизна батарей, что очень влияет на стоимость электромобиля, а потому Volkswagen пока не может создать электрическую модель дешевле 20 000 долларов путем массового производства.

Volkswagen ID.2all

Компания имеет четыре стратегии, относительно того, где и для каких рынков будет создан ID.1. Также, известно, что VW также ведет переговоры с Renault о создании небольшого массового электромобиля. По словам Шафера, самый маленький ID.1 будет разделять концепцию недавно представленного ID.2all, старт производства которого запланирован на 2026 год: "просторный, как Golf, и доступный, как Polo".

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Шафер подтвердил, что компания придерживается своего плана разработки электромобилей, включая 11 новых моделей бренда Volkswagen, которые будут запущены до 2027 года. В частности, модели ID.2all и ID.1 будут одними из них и будут занимать место в бюджетном сегменте.