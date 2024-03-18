Большую популярность имеют электромобили, поэтому большинство автопроизводителей занимаются разработкой доступных моделей. Однако на рынке новых автомобилей все еще есть предложения недорогих классических бензиновых авто, которые будут полезными для тех, кто еще не планирует переход на электрическую тягу.

Недавний опрос Cars.com показал, что большинство американских покупателей интересуются автомобилями стоимостью ниже 30 000 долларов США. Перечень таких автомобилей также будет полезен и для украинцев, ведь рынок импортируемых машин из штатов в нашей стране достаточно развит.

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Nissan

В Америке Nissan имеет аж три доступные модели: Nissan Versa S с начальной ценой 16 390 долларов, Nissan Sentra S за 20 890 долларов и Nissan Kicks S – стоимостью 21 050 долларов.

Модели Sentra и Kicks имеют автоматическую коробку передач типа CVT в базовой комплектации, а вот самый дешевый Nissan Versa предлагается с механической коробкой передач, однако высшая комплектация, которая дороже всего на 1670 долларов уже также оборудована вариатором.

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Hyundai

Южнокорейская марка, возможно, выложилась на все, разрабатывая одни из лучших или самых интересных электромобилей и гибридов, но она не забыла о своих корнях, ведь сначала компания выпускала бюджетные автомобили.

Сейчас на американском рынке есть две доступные модели Hyundai: компактный внедорожник Venue SE и седан Elantra SE, цена на которые начинается с отметок в 19 900 и 21 625 долларов соответственно.

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Kia

Сестринская компания вышеупомянутого Hyundai также имеет две доступные модели, которые будут отличаться более просторными салонами и лучшим уровнем оснащения. Речь идет о Kia Forte LX за 19 990 долларов и Soul LX стоимостью 20 190 долларов.

Интересно, что в некоторых штатах модель Soul такая же популярная, как и электромобили Tesla, однако после многочисленных инцидентов с угоном автомобилей Hyundai и Kia с помощью USB кабеля, доверие покупателей к корейским авто несколько снизилось.

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Mitsubishi

Компания Mitsubishi имеет хорошие продажи в Америке благодаря модели Outlander (особенно популярным является PHEV), однако найти новый кроссовер до 25 000 долларов будет крайне трудно. Самой доступной моделью в линейке является Mirage 2024, который выпускается в версиях хэтчбек и седан, и он обойдется вам в 16 695 и 17 795 долларов соответственно.

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Volkswagen

Volkswagen Jetta имеет начальную цену в 21 345 долларов. За эти средства покупатель получает автомобиль, оборудованный 6-ступенчатой механической коробкой передач, однако за небольшую доплату можно приобрести более высокую комплектацию, оснащенную автоматической КПП. Ее стоимость составляет 23 460 долларов.

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Toyota

Единственной доступной моделью на рынке США от Toyota является Corolla. Она предлагается в кузовах седан и хэтчбек и имеет как обычный бензиновый мотор, так и гибридную версию. Начальная рекомендованная розничная цена седана Corolla составляет 22 050 долларов, а базовая гибридная версия стоит на 1450 долларов больше.